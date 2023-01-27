Подрядчик Универсиады судится с 294 жителями Эльмаша

СК «Интег» намерена возвести четырехэтажный медицинский центр на участке между домами. Собственники квартир против такого соседства. Кроме того, на спорном «пятачке» расположено бомбоубежище.

Одна из крупнейших подрядных организаций Свердловской области СК «Интег» подала иск к жителям домов № 4, 4а, 4б, 4в и 6 на улице Краснофлотцев. В разбирательство вовлечены администрация Екатеринбурга, министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга» и Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области.

Камнем преткновения стал участок площадью 2,2 тыс. кв. м между домами. СК «Интег» планирует возвести на нем четырехэтажный медицинский центр с паркингом для клиентов. И ей нужен сервитут для прокладки дороги между домами № 4 и 6 к улице Краснофлотцев. Но сначала «УК ЖКХ Орджоникидзевского района» отказалась его предоставить, а потом и жильцы близлежащих домов выступили против стройки.

СК «Интег» получила участок на ул. Краснофлотцев в 2015 г. после банкротства ООО «Спецпромцентр». Согласно градостроительному регламенту, он многофункциональный, поэтому между домами можно построить и клинику, и ТЦ, и жилое здание высотой до 100 метров.

Как сообщает ЕАН, земельный участок находится в аренде у ООО «СК Интег». В июне 2022 г. компания обратилась в администрацию города с заявлением о выдаче разрешения на строительство медицинского центра, но ей в нем было отказано.

Заседание суда по иску состоится 30 января 2023 года.

СК «Интег» входит в топ компаний-подрядчиков Свердловской области. В 2020 г. она получила контракт на строительство Дворца дзюдо в рамках подготовки к Универсиаде в Екатеринбурге, а в 2022-м достроила многострадальный ЖК «Да Винчи».

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