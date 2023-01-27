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Подрядчик Универсиады судится с 294 жителями Эльмаша

Подрядчик Универсиады судится с 294 жителями Эльмаша
Автор фото: Екатерина Норманская. Иллюстрация: 66.ru

СК «Интег» намерена возвести четырехэтажный медицинский центр на участке между домами. Собственники квартир против такого соседства. Кроме того, на спорном «пятачке» расположено бомбоубежище.

#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

Одна из крупнейших подрядных организаций Свердловской области СК «Интег» подала иск к жителям домов № 4, 4а, 4б, 4в и 6 на улице Краснофлотцев. В разбирательство вовлечены администрация Екатеринбурга, министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга» и Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области.

Камнем преткновения стал участок площадью 2,2 тыс. кв. м между домами. СК «Интег» планирует возвести на нем четырехэтажный медицинский центр с паркингом для клиентов. И ей нужен сервитут для прокладки дороги между домами № 4 и 6 к улице Краснофлотцев. Но сначала «УК ЖКХ Орджоникидзевского района» отказалась его предоставить, а потом и жильцы близлежащих домов выступили против стройки.

СК «Интег» получила участок на ул. Краснофлотцев в 2015 г. после банкротства ООО «Спецпромцентр». Согласно градостроительному регламенту, он многофункциональный, поэтому между домами можно построить и клинику, и ТЦ, и жилое здание высотой до 100 метров.

Как сообщает ЕАН, земельный участок находится в аренде у ООО «СК Интег». В июне 2022 г. компания обратилась в администрацию города с заявлением о выдаче разрешения на строительство медицинского центра, но ей в нем было отказано.

Заседание суда по иску состоится 30 января 2023 года.  

СК «Интег» входит в топ компаний-подрядчиков Свердловской области. В 2020 г. она получила контракт на строительство Дворца дзюдо в рамках подготовки к Универсиаде в Екатеринбурге, а в 2022-м достроила многострадальный ЖК «Да Винчи»

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Автор: Виктория Говорковская
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