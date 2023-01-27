Евгений Куйвашев утвердил список объектов для передачи в концессию
Инвесторам предлагают рассмотреть 11 объектов (в основном это школы и поликлиники). Где-то к работам можно приступить хоть завтра, где-то не определена даже примерная стоимость финансирования.
Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении перечня объектов, которые могут быть построены или реконструированы в Свердловской области на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).
В него вошли:
- строительство общеобразовательной школы на 1,5 тысячи мест в районе улиц Советской и Блюхера в Екатеринбурге;
- строительство школы на 825 мест в Березовском;
- строительство детских поликлиник на Уктусе, в Шинном, Светлом, на Широкой Речке;
- строительство 6-этажного корпуса операционного блока Свердловской областной клинической больницы № 1;
- реконструкция и расширение клинико-диагностического центра «Охрана матери и ребенка» в Екатеринбурге на Флотской, 52;
- строительство нового здания Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина;
- запуск реабилитационного корпуса при Областном специализированном центре медицинской реабилитации «Озеро Чусовское»;
- реконструкция здания, в котором размещался штаб 61-й Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады;
- строительство объектов инфраструктуры на горнолыжном курорте «Гора Белая».
Проекты находятся в разной степени готовности для реализации.
Куда-то инвестор может прийти хоть завтра и начать работать, где-то еще не определена даже примерная стоимость будущего объекта. Со всеми объектами будет возможность познакомиться в открытом доступе. Мы приглашаем потенциальных инвесторов рассмотреть возможность своего участия. Для региона это быстрое строительство или реконструкция необходимого объекта, для инвестора — гарантированный заказ, при этом все административные вопросы мы берем на себя, — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Напомним, что в рамках государственно-частного партнерства была построена трамвайная ветка, и запущено движение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.
Ранее DK.RU сообщил, что мэр Алексей Орлов утвердил перечень социальных объектов, которые предстоит реконструировать или построить в рамках концессионных соглашений с бизнесом. В него вошли школы, спортивные сооружения и парки.