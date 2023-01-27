Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.01
68,95
74,95
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Евгений Куйвашев утвердил список объектов для передачи в концессию

Евгений Куйвашев утвердил список объектов для передачи в концессию
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

Инвесторам предлагают рассмотреть 11 объектов (в основном это школы и поликлиники). Где-то к работам можно приступить хоть завтра, где-то не определена даже примерная стоимость финансирования.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении перечня объектов, которые могут быть построены или реконструированы в Свердловской области на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

В него вошли:

  • строительство общеобразовательной школы на 1,5 тысячи мест в районе улиц Советской и Блюхера в Екатеринбурге;
  • строительство школы на 825 мест в Березовском;
  • строительство детских поликлиник на Уктусе, в Шинном, Светлом, на Широкой Речке;
  • строительство 6-этажного корпуса операционного блока Свердловской областной клинической больницы № 1;
  • реконструкция и расширение клинико-диагностического центра «Охрана матери и ребенка» в Екатеринбурге на Флотской, 52;
  • строительство нового здания Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина;
  • запуск реабилитационного корпуса при Областном специализированном центре медицинской реабилитации «Озеро Чусовское»;
  • реконструкция здания, в котором размещался штаб 61-й Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады;
  • строительство объектов инфраструктуры на горнолыжном курорте «Гора Белая».

Проекты находятся в разной степени готовности для реализации.

Куда-то инвестор может прийти хоть завтра и начать работать, где-то еще не определена даже примерная стоимость будущего объекта. Со всеми объектами будет возможность познакомиться в открытом доступе. Мы приглашаем потенциальных инвесторов рассмотреть возможность своего участия. Для региона это быстрое строительство или реконструкция необходимого объекта, для инвестора — гарантированный заказ, при этом все административные вопросы мы берем на себя, — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Напомним, что в рамках государственно-частного партнерства была построена трамвайная ветка, и запущено движение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Ранее DK.RU сообщил, что мэр Алексей Орлов утвердил перечень социальных объектов, которые предстоит реконструировать или построить в рамках концессионных соглашений с бизнесом. В него вошли школы, спортивные сооружения и парки.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Свердловчанам придется перепрограммировать счетчики электроэнергииСвердловчанам придется перепрограммировать счетчики электроэнергии
  • В Wildberries изменили правила по возврату бракованных товаровВ Wildberries изменили правила по возврату бракованных товаров
  • «В Екатеринбурге все иначе». Почему Урал все еще рекордно много строит, а Москва паникует?«В Екатеринбурге все иначе». Почему Урал все еще рекордно много строит, а Москва паникует?
  • В старинной усадьбе в центре Екатеринбурга запускают рюмочнуюВ старинной усадьбе в центре Екатеринбурга запускают рюмочную
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.