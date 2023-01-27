Евгений Куйвашев утвердил список объектов для передачи в концессию

Инвесторам предлагают рассмотреть 11 объектов (в основном это школы и поликлиники). Где-то к работам можно приступить хоть завтра, где-то не определена даже примерная стоимость финансирования.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении перечня объектов, которые могут быть построены или реконструированы в Свердловской области на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

В него вошли:

строительство общеобразовательной школы на 1,5 тысячи мест в районе улиц Советской и Блюхера в Екатеринбурге;

строительство школы на 825 мест в Березовском;

строительство детских поликлиник на Уктусе, в Шинном, Светлом, на Широкой Речке;

строительство 6-этажного корпуса операционного блока Свердловской областной клинической больницы № 1;

реконструкция и расширение клинико-диагностического центра «Охрана матери и ребенка» в Екатеринбурге на Флотской, 52;

строительство нового здания Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаклина;

запуск реабилитационного корпуса при Областном специализированном центре медицинской реабилитации «Озеро Чусовское»;

реконструкция здания, в котором размещался штаб 61-й Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады;

строительство объектов инфраструктуры на горнолыжном курорте «Гора Белая».

Проекты находятся в разной степени готовности для реализации.

Куда-то инвестор может прийти хоть завтра и начать работать, где-то еще не определена даже примерная стоимость будущего объекта. Со всеми объектами будет возможность познакомиться в открытом доступе. Мы приглашаем потенциальных инвесторов рассмотреть возможность своего участия. Для региона это быстрое строительство или реконструкция необходимого объекта, для инвестора — гарантированный заказ, при этом все административные вопросы мы берем на себя, — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Напомним, что в рамках государственно-частного партнерства была построена трамвайная ветка, и запущено движение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.

Ранее DK.RU сообщил, что мэр Алексей Орлов утвердил перечень социальных объектов, которые предстоит реконструировать или построить в рамках концессионных соглашений с бизнесом. В него вошли школы, спортивные сооружения и парки.