Власти Екатеринбурга выбрали 10 объектов для реконструкции. Список

Мэр Алексей Орлов утвердил перечень социальных объектов, которые предстоит реконструировать или построить. В него вошли школы, спортивные сооружения и парки (спойлер: в том числе на Уралмаше).

Все десять объектов городские власти планируют реконструировать или построить в рамках концессионных соглашений.

В список вошли:

строительство школы на 1,5 тысячи мест в Чкаловском районе;

реконструкция Природно-исторического парка «Палкино»;

создание трамвайной линии в Академическом районе длинной почти 21 километр;

строительство ФОК с ледовой ареной и бассейном на улицах Тенистой – Суходольской;

строительство ФОК с ледовой ареной, спортивным залом и бассейном в микрорайоне «Солнечный»;

реконструкция детского оздоровительного лагеря имени А. Гайдара;

строительство стадиона технических видов спорта вблизи Патрушихинского пруда;

строительство здания для общеобразовательной организации на 1,1 тысячи мест в Орджоникидзевском районе;

реконструкция бассейна на улице Крауля, 89;

реконструкция Летнего парка «Уралмаш».

Работа с бизнесом в формате концессионных соглашений поможет властям обновить и расширить число социально-значимых объектов, сохранив бюджетные средства.

Ранее DK.RU писал, что Летний парк «Уралмаш» передали в управление команде ЦПКиО им. Маяковского.

Мы постараемся не превращать его в еще один ЦПКиО — у него своя стилистика, своя культура. Постараемся построить там ту финансовую модель, которая позволяет использовать денежный ресурс для преображения. Мы сохраним все деревья и природные элементы, и надеемся, что уже в следующем году увидим существенные преобразования и жители Уралмаша смогут проводить время в обновленной локации, — сказал директор парка Маяковского Павел Зубакин.

Напомним, что 20 декабря состоялось последнее заседание Екатеринбургской городской думы. На нем рассматривался проект бюджета на 2023 год. Его доходная часть составит 64,244 млрд руб., расходная — 66,23 млрд руб. Таким образом бюджет города составлен с прогнозируемым дефицитом в 1,9 млрд руб. Депутаты документ единогласно поддержали.

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