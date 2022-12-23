Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.12
72,13
76,64
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Власти Екатеринбурга выбрали 10 объектов для реконструкции. Список

Власти Екатеринбурга выбрали 10 объектов для реконструкции. Список
Иллюстрация: DK.RU

Мэр Алексей Орлов утвердил перечень социальных объектов, которые предстоит реконструировать или построить. В него вошли школы, спортивные сооружения и парки (спойлер: в том числе на Уралмаше).

#ГОРОД#НОВОСТИ

Все десять объектов городские власти планируют реконструировать или построить в рамках концессионных соглашений.    

В список вошли:

  • строительство школы на 1,5 тысячи мест в Чкаловском районе;
  • реконструкция Природно-исторического парка «Палкино»;
  • создание трамвайной линии в Академическом районе длинной почти 21 километр;
  • строительство ФОК с ледовой ареной и бассейном на улицах Тенистой – Суходольской;
  • строительство ФОК с ледовой ареной, спортивным залом и бассейном в микрорайоне «Солнечный»;
  • реконструкция детского оздоровительного лагеря имени А. Гайдара;
  • строительство стадиона технических видов спорта вблизи Патрушихинского пруда;
  • строительство здания для общеобразовательной организации на 1,1 тысячи мест в Орджоникидзевском районе;
  • реконструкция бассейна на улице Крауля, 89;
  • реконструкция Летнего парка «Уралмаш».

Работа с бизнесом в формате концессионных соглашений поможет властям обновить и расширить число социально-значимых объектов, сохранив бюджетные средства.  

Ранее DK.RU писал, что Летний парк «Уралмаш» передали в управление команде ЦПКиО им. Маяковского.

Мы постараемся не превращать его в еще один ЦПКиО — у него своя стилистика, своя культура. Постараемся построить там ту финансовую модель, которая позволяет использовать денежный ресурс для преображения. Мы сохраним все деревья и природные элементы, и надеемся, что уже в следующем году увидим существенные преобразования и жители Уралмаша смогут проводить время в обновленной локации, — сказал директор парка Маяковского Павел Зубакин.

Напомним, что 20 декабря состоялось последнее заседание Екатеринбургской городской думы. На нем рассматривался проект бюджета на 2023 год. Его доходная часть составит 64,244 млрд руб., расходная — 66,23 млрд руб. Таким образом бюджет города составлен с прогнозируемым дефицитом в 1,9 млрд руб. Депутаты документ единогласно поддержали.

Читайте также на  DK.RU:

Алексей Орлов рассказал о новых шагах в развитии общественного транспорта в 2023 году

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Михаил Задорнов: «Отсутствие глубокого спада не должно создавать иллюзий»Михаил Задорнов: «Отсутствие глубокого спада не должно создавать иллюзий»
  • Рубль упал до минимумов за полгода: что происходитРубль упал до минимумов за полгода: что происходит
  • Екатеринбургские новостройки проигрывают «вторичке» — ее берут охотнееЕкатеринбургские новостройки проигрывают «вторичке» — ее берут охотнее
  • «Полученная смесь бензина с водой стоит до сих пор, и химики говорят, что это бензин»«Полученная смесь бензина с водой стоит до сих пор, и химики говорят, что это бензин»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.