«Парк «Уралмаш» не станет вторым парком Маяковского». Планы по реконструкции территории

Не вошедший в программу федерального финансирования летний парк все же обновят, он передан под управление команде ЦПКиО им. Маяковского. Пока четко понятно одно: деревья оставят, дорожки обновят.

Летний парк «Уралмаш» передали в управление команде ЦПКиО им. Маяковского. Земля, на которой расположен парк, находится в бессрочном пользовании Центрального парка культуры и отдыха. Директор парка Маяковского Павел Зубакин рассказал на пресс-конференции, что работы по благоустройству летнего парка начнутся весной 2023 г., одной из первых задач будет развитие каркаса сети троп, который сейчас находятся «в удручающем состоянии».Также парк будут обновлять, внося изменения, которые «необходимы здесь и сейчас».

Мы постараемся не превращать его в еще один ЦПКиО — у него своя стилистика, своя культура. Постараемся построить там ту финансовую модель, которая позволяет использовать денежный ресурс для преображения. Мы сохраним все деревья и природные элементы, и надеемся, что уже в следующем году увидим существенные преобразования и жители Уралмаша смогут проводить время в обновленной локации, — прокомментировал Зубакин.

«Нужно делать проект. Он, скорее всего, будет основан на концепции, которую проработали к голосованию совместно с «Атомстройкомплексом». Я думаю, что к ней есть определенные вопросы. Но можно взять ее за основу, чтобы сформировать вектор развития», — рассказал директор о скором создании системы троп.

Больше ни о каких конкретных шагах по обновлению и преобразованию парка сказано не было.

Напомним, минувшей весной парк «Уралмаш» не вошел в программу федерального финансирования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в голосовании тогда выиграл Преображенский парк. Было решено, что проект реконструкции в следующем году оплатят из бюджета города, а заниматься оснащением и привлекать партнеров будет команда ЦПКиО.

Хотелось бы видеть там хорошее предложение по аттракционам. Подходы, которые применяет команда парка Маяковского, мне импонирует, есть привлечение партнеров, есть внебюджетные источники, — заявил мэр города Алексей Орлов.

Известно, что в парке точно обновят дорожки, оборудуют несколько детских площадок для детей разных возрастов, зоны для занятия спортом (баскетбол, стритбол, настольный теннис),решат вопрос с освещением, поставят скамейки и урны.

Сейчас в администрации Екатеринбурга собирают предложения от горожан по благоустройству городских парков и скверов в 2024 году. Территории, занявшие первые пять мест в списке, выставят на голосование. Набравший максимум голосов парк или сквер реконструируют в рамках проекта «Комфортная городская среда». Парк «Уралмаш» есть в списке объектов для голосования.

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