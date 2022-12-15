Семь парков Екатеринбурга поборются за возможность благоустройства в 2024 г.
У мэрии есть четыре фаворита — парк Энгельса, парк на Блюхера, парк 50-летия ВЛКСМ, парк на улице Чкалова. Остальные три могут попасть в программу благоустройства с помощью голосования горожан.
В Екатеринбурге стартовал сбор предложений горожан по благоустройству территорий в рамках национальной программы «Формирование современной городской среды» в 2024 году.
Участие можно принять до 16 января 2023 г. Итоги голосования будут подведены 1 февраля. Горожане могут предложить свой вариант или выбрать один из семи, предложенных мэрией:
- Парк им. Ф. Энгельса, Октябрьский район;
- Летний парк «Уралмаш», Орджоникидзевский район;
- Парк Блюхера, Кировский район;
- Сквер по ул. Титова, Чкаловский район;
- Парк 50-летия ВЛКСМ, Ленинский район;
- Парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), Октябрьский район;
- Парк им. Чкалова (ул. Патриса Лумумбы), Чкаловский район.
В итоге будет сформирован список из пять парков и скверов, набравших наибольшее количество голосов, из них будет выбрана территория, которую благоустроят в первую очередь. Площадка для голосования разработана Министерством цифрового развития. Она основана на портале Госуслуги.
От администрации будем предлагать несколько своих вариантов — парк Энгельса, парк на Блюхера, парк 50-летия ВЛКСМ, парк на улице Чкалова, — цитирует вице-мэра Алексея Бубнова ЕАН.
Напомним, парк Энгельса, расположенный в центральной части Екатеринбурга, в границах улиц Малышева — Бажова — Энгельса — Луначарского ждал включения в программу «Формирование комфортной городской среды» с 2019 г. Ранее он занял пятое место в списке объектов для благоустройства, поэтому остался без финансирования.
В этом году в конкурсе выиграл Академический район. Уралмаш, однако, показал лучшую динамику: в 10 раз больше голосов. Алексей Орлов пообещал отремонтировать парк на Уралмаше, несмотря на результаты голосования.
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