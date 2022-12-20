Новый бюджет Екатеринбурга: дефицит — 1,9 млрд руб., 3 млрд — на патриотическое воспитание

20 декабря состоялось последнее в 2022 году заседание Екатеринбургской городской думы. Мэр Алексей Орлов представил депутатам проект бюджета на 2023 год. Они его единогласно поддержали.

Доходная часть бюджета Екатеринбурга в 2023 г. составит 64,244 млрд руб., из них 34,4 млрд — трансферты из областного бюджета. Расходная часть — 66,23 млрд руб. Таким образом бюджет города составлен и утвержден с прогнозируемым дефицитом в 1,9 млрд руб.

Мэр Алексей Орлов отметил стабильный прирост в Екатеринбурге доходов и расходов. По словам главы города, это позволяет выполнять задачи, поставленные муниципальными властями, и федеральные нацпроекты.

Отметим, что Администрация увеличила объем финансирования программы «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание граждан». С 2017 по 2020 гг. на эти цели из бюджета было выделено 1,7 млрд руб. Сейчас — 3,044 млрд руб. Программа рассчитана до 2025 г.

Большая часть средств пойдет на поддержку муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику. А также на конкурсы, посвященные юбилейным датам, патриотические фестивали, конкурсы юнармейских отрядов, военно-спортивные отряды, городские проекты по формированию семейных ценностей, работе с молодежью и профориентации школьников.

Напомним, что с 1 января 2022 г. мэрия снова лишится полномочий по утверждению Генерального плана Екатеринбурга — главного градостроительного документа города. 20 декабря за это проголосовали депутаты ЗакСо Свердловской области: инициативу поддержали 34 народных избранника, семеро выступили против.

Областные власти отняли у администрации Екатеринбурга ключевые градостроительные полномочия в 2015 г., закрепив их за региональным Минстроем. Однако год назад город вернул себе контроль над стройками.

Ранее DK.RU писал, что на празднование 300-летия Екатеринбурга будет потрачено около 1 млрд руб. Для сравнения: в 2022 г. праздничные мероприятия обошлись городу в 27 млн руб., в 2021-м — менее чем в 25 млн, в 2020-м — в 14 млн, в 2019-м — около 30 млн, в 2018-м — 31 млн. руб.

По словам вице-мэра, в смету на празднование заложены траты на проведение студенческих соревнований, которые Екатеринбург примет вместо Универсиады.