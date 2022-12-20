Депутаты ЗакСо забрали у мэрии контроль над Генпланом и ужесточили условия референдумов

20 декабря состоялось последнее в уходящем году заседание Заксобрания Свердловской области. Повестка была широкой: от ужесточения наказания за граффити до изменения «региональной конституции».

Перед уходом на праздничные каникулы Депутаты ЗакСо Свердловской области проголосовали за ряд изменений.

Изменение устава региона

По словам заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерия Чайникова, необходимость разработки новой редакции Устава возникла в связи с тем, что его нужно привести в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», принятым в 2021 году. Новая редакция состоит из ста статей, объединенных в 15 глав.

Из текста устава исключена глава «Судебная власть», поскольку единственный орган судебной власти, подчиненный региону — Уставный суд, был ликвидирован летом 2022 г. Кроме того, в обновленном уставе подробно прописаны полномочия губернатора и правительства, закреплено руководство губернатора правительством, исключена возможно самороспуска Заксобрания.

Новая редакция Устава Свердловской области была поддержана единогласно 44 присутствовавшими на заседании депутатами.

У мэрии Екатеринбурга забрали контроль над Генпланом

С 1 января следующего года полномочия по утверждению Генерального плана Екатеринбурга — главного градостроительного документа города — перейдут областному Минстрою. Решение обусловлено тем, что «Екатеринбург является центром агломерации и оказывает влияние на близлежащие города».

Оно должно ускорить подготовку территорий к реализации инвестиционно-строительных проектов и предотвратить необоснованное затягивание разработки и утверждения необходимой градостроительной документации, — пояснил председатель комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев.

Инициативу поддержали 34 народных избранника, семеро выступили против.

По словам депутата Олега Гордеева, отмена решения о передаче контроля над Генпланом Екатеринбурга мэрии приведет к негативным последствиям для многих отраслей экономики — строительства, транспорта. А отслеживать принимаемые в этом плане решения теперь станет сложнее.

Ужесточение требований к проведению референдумов

По новым правилам количество участников инициативных групп, создаваемых для проведения референдумов, должно составлять:

не менее 20 человек — для населенных пунктов с количеством избирателей менее 15 тыс. человек;

не менее 50 человек — для муниципалитетов с количеством избирателей от 15 до 50 тыс. человек;

не менее 100 человек — для муниципалитетов с количеством избирателей от 50 до 100 тыс. человек;

не менее 150 человек — для муниципалитетов с количеством избирателей от 100 до 500 тыс. человек;

не менее 200 человек — для муниципалитетов с количеством избирателей свыше 500 тыс. человек;

не менее 300 человек — для референдума общеобластного уровня.

Как показал опыт работы избирательной комиссии, такие требования приводят к злоупотреблению гражданами предоставленным им правом. Так, на областной и местный референдум нередко выносят темы, которые не могут быть вопросами для обсуждения на референдумах, — пояснил первый зампред регионального парламента Дмитрий Жуков.

Увеличение штрафов за граффити в Свердловской области

За нанесение граффити на фасады зданий, инженерные коммуникации и элементы благоустройства с нового года придется платить пять тысяч рублей (вместо трехбыло три тыс. руб.).

Первый вице-спикер Заксобрания Аркадий Чернецкий предложил в будущем вернуться к этой теме и по возможности еще увеличить штрафы.

Ранее DK.RU сообщил, что бюджет Свердловской области вырос на 5,8 млрд руб. Министр финансов Свердловской области Александр Старков рассказал, как регион потратит дополнительные средства: