Алексей Орлов рассказал о новых шагах в развитии общественного транспорта в 2023 году

Мэрия планирует и дальше бороться за чистоту улиц. Базовый еще постоит в пробке примерно около года. Нового метро не будет, зато будут новые трамваи.

В следующем году Екатеринбург ждут значительные изменения в транспортном секторе: стоимость проезда немного увеличится, строительство развязки в Базовом переулке продолжится. Недобросовестные частные компании будут изгнаны из пула перевозчиков, в городе появится 25 новых трамваев большой вместимости и 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. А вот строительства метро в ближайшей планах точно нет.

Об этом мэр Алексей Орлов рассказал на итоговой пресс-конференции. Подробнее об изменениях — на DK.RU.

Итоги 2022 года

— Городской общественный транспорт демонстрирует положительную динамику пассажиропотока. Объем перевозки пассажиров увеличился на 5% по сравнению с 2021 г. и составил почти 247 млн человек.

В августе состоялся запуск первого в России межмуниципального трамвайного маршрута: новые низкопольные трамваи «Львенок» начали возить пассажиров по маршруту Верхняя Пышма – Екатеринбург.

В 2022 г. построено пять километров дорог. Отремонтировано более 530 тыс. кв. м дорожного покрытия. В текущем году мы досрочно завершили реконструкцию путепровода на пресечении улицы Луганской с объездной автодорогой.

Под Макаровским мостом открыли пешеходное движение. Теперь под сооружением можно пройти по обе стороны и выйти либо на Олимпийскую набережную, либо на улицу Гражданскую. Сделали архитектурную подсветку и световое шоу ко Дню города.

Макаровский мост. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга, автор Юлия Ломакина

О реконструкции улично-дорожной сети

— В 2023 г. планируется продолжение строительства транспортной развязки на пересечении скоростного кольца в переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Рассчитываем запустить движение по двум новым путепроводам к 300-летию города.

Не менее важный проект — реконструкция улично-дорожной сети вокруг многофункциональной ледовой арены на 15 тыс. зрителей. Основные работы на объекте должны быть завершены к концу 2023 г.

О стоимости проезда

— В 2020 г. произошло снижение пассажиропотока практически на треть. Наше крупнейшее транспортное предприятие до сих пор не может от этого оправиться. На сегодняшний день зафиксирован двухзначный уровень инфляции.

Мы направили документы в региональную энергетическую комиссию. Предполагаем, что рост стоимости проезда в этом году составит один рубль. Проезд будет 33 рубля. Это с учетом возмещения стоимости проезда из городского и областного бюджетов. Экономически обоснованная стоимость проезда на сегодня порядка — 50 руб. Все льготы на транспорте сохранятся.

О чистоте улиц и нехватке кадров для уборочной техники

— Наверняка невооруженным взглядом видно, что город стал чище и в летнее, и в зимнее время. Это стало возможным благодаря тому, что в наших ДЭУ появилась новая техника. Что безусловно позволяет повышать качество улично-дорожной сети и парковых зон. Нареканий стало гораздо меньше.

Мы обучаем механизаторов, в прошлом году мы подняли зарплату на 8,6%. Это позволило стабилизировать ситуацию и минимизировать отток кадров. Но проблемы с кадрами есть и по дорожным рабочим, и по механизаторам.

Пробуем новую идею, которая заработала в Нижнем Тагиле. Это создание исправительных центров для осужденных , у которых заканчивается отбытие срока, и имеющих соответствующую квалификацию. Они обязаны год или полтора отработать в народном хозяйстве. Но для этого мы им должны предоставить соответствующие условия.

Здесь они пройдут сразу и социализацию, ведь это вхождение в коллектив. А мы будем иметь возможность выплачивать им заработную плату не в том объеме, в котором сейчас выплачиваем работникам ДЭУ.

О задержках общественного транспорта

— Да, безусловно, мы фиксируем жалобы на длительное ожидание транспорта, на очереди. Реагируем на них. Это касается и частных перевозчиков. Если они допускают срывы графиков, накладываем штрафы. Если перевозчики, которые систематически нарушают свои обязательства, будут заявляться на следующий конкурс, не исключено, что они его не выиграют.

О новых трамваях, троллейбусах

— В Екатеринбурге одна из самых больших сетей электрического транспорта среди городов-миллионников РФ: 200 троллейбусов и 460 трамваев. Средний возраст троллейбуса в прошлом году был 24 года, в этом — 25 лет.

Есть серьезные планы по обновлению трамвайного парка. Это позволит сократить время ожидания. Мы предполагаем, что в следующем юбилейном году в Екатеринбурге появится минимум 25 новых трамваев большой вместимости. Один такой трамвай стоит порядка 140 млн руб. Плюс ремонт контактной сети и путевого хозяйства. Городской бюджет такой нагрузки не выдержит даже вкупе с областным. Ожидаем федеральную поддержку.

Также при поддержке губернатора Свердловской области к своему трехсотлетию Екатеринбург получит 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Это позволит нам оптимизировать маршрутную сеть и сократить ожидание, потому что новый троллейбус сможет проехать без токоприемника на аккумуляторной батарее 20 км.

Нами были проведены необходимые конкурсные процедуры. На сегодня определен победитель. Теперь дело за поставщиком, но мы отслеживаем ситуацию, несмотря на сложности в изготовлении троллейбусов. Потому что спрос на них достаточно высокий, а изготовителей не так много.

Трамвай «Львенок». Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга, автор Алина Шешеня

О метро

— В ближайшей перспективе нового подземного метро не будет точно. Но в документах техпланирования мы эти моменты учитываем. Я бы не сказал, что метрополитен — это убыточный вид транспорта. Еще при том пассажиропотоке, который был до пандемии, мы смогли сформировать инвестпрограмму, за счет которой обновили пять составов и приобрели новые. В общем-то это очень удобный вид пассажирского транспорта.

Мы учитываем маршруты метрополитена при планировании строительства. Возможно они будут комбинированными, как в других городах — часть под землей, часть над землей. Это тоже метрополитен — выделенная полоса, удобство, скорость и так далее. Но в ближайшие два-четыре года строительство метрополитена я точно обещать не могу.

Напомним, что ранее Алексей Орлов рассказал о важности наземного метро для студентов. Предполагается, что для студентов УрФУ городская электричка станет главным способом добираться из кампуса в Новокольцовском микрорайоне до учебных корпусов в центре города.

При этом наземное метро должно соединить аэропорт Екатеринбурга и железнодорожный вокзал. Так называемый Новокольцовский маршрут свяжет железнодорожный вокзал Екатеринбурга и аэропорт Кольцово. Линия будет заходить в Новокольцовский район Екатеринбурга, где строятся новые кампусы для УрФУ. Протяженность маршрута составит 31 км, из которых более семи км — новое строительство.

Власти подсчитали, во сколько обойдется городу наземное метро. Как заявил глава города Алексей Орлов, стоимость проекта превысит 100 млрд руб.

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