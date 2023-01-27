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Правительство не согласовало сделку по продаже «Вымпелкома» российскому топ-менеджменту

Правительство не согласовало сделку по продаже «Вымпелкома» российскому топ-менеджменту
Иллюстрация: Veon

Сделка направлена на доработку «для защиты российских инвесторов, являющихся акционерами компании». В предлагаемой ранее конфигурации она вызвала вопросы у регуляторов и кредиторов.

#ТЕЛЕКОМ#СДЕЛКИ#НОВОСТИ

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям не согласовала сделку по продаже «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Против сделки в текущей конфигурации выступили ЦБ, Минфин и Минэкономики. По словам другого чиновника, сделку «отправили на доработку».

О заключении договоренности было объявлено в ноябре 2022 г. По данным газеты, «Вымпелком» планировал выкупить у держателей долг Veon Holdings B.V. по евробондам за счет выпуска замещающих облигаций. Но они фактически удвоили бы долговую нагрузку российской компании: «Вымпелком» в ходе продажи был оценен в 370 млрд руб., чистый долг компании составляет 240 млрд руб. То есть сумма сделки составила бы 130 млрд руб.: часть средств предназначалась на погашение долга Veon Holdings B.V. по евробондам, а часть — самому холдингу.

Сделка направлена на доработку «для защиты российских инвесторов, являющихся акционерами компании», говорит источник, знакомый с позицией правкомиссии. В предлагаемой ранее конфигурации она вызвала вопросы у регуляторов и кредиторов. Так, Минфин требовал, чтобы «Вымпелком» обеспечил исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций.

Продажа «Вымпелкома» топ-менеджменту изначально планировалась как промежуточное решение, позже компания должна была перейти к профильному инвестору, говорит топ-менеджер из отрасли. В качестве такого инвестора в Кремле рассматривали «Газпром», у компании был интерес к активу, но сейчас она не участвует в переговорах, рассказал один из источников.

Автор: Андрей Пермяков
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