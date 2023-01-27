Суд признал экс-схиигумена Сергия виновным в возбуждении ненависти

Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор основателю Среднеуральского женского монастыря и его пресс-секретарю Всеволоду Могучеву. Они проведут в заключении семь и пять лет соответственно.

Поводом для уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы») стали шесть видеороликов, которые в 2019–2020 гг. записал схиигумен Сергий (Николай Романов) и выложил в интернет Всеволод Могучев.

В 2021 г. Сергия приговорили к 3,5 года тюрьмы за нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. Суммарно (по частичному сложению предыдущего приговора и вынесенного сегодня) он получил семь лет колонии общего режима. Всеволода Могучева приговорили к пяти годам лишения свободы.

Процесс по делу был закрытым.

Напомним, что схиигумен Сергий навлек на себя гнев Екатеринбургской епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы, несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства, а затем и вовсе лишили сана, вернули мирское имя и отлучили от церкви.

29 декабря 2020 г. силовики взяли штурмом Среднеуральский монастырь, а его основателя задержали.

В феврале 2021 г. Свердловский арбитражный суд полностью удовлетворил иск Екатеринбургской епархии и признал собственностью церкви храм «Спорительница хлебов» на территории Среднеуральского женского монастыря.