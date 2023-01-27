В Екатеринбурге на месте главного символа беззаботных нулевых откроют семейный ресторан

Acons Group продала компании Baden Family здание, в котором в 2000-е размещался ночной клуб «Горки» для бизнес-элиты (проект экс-владельца концерна «Калина» Тимура Горяева), а потом легендарный Gold.

Здание на Ткачей, 9 (рядом с парком Маяковского) было построено в 1935 г. До распада СССР в нем работал кинотеатр. С 2002 по 2011 гг. — ночные клубы: «Горки», «Дежа Вю» и Gold.

«Клубная» история объекта завершилась в 16 октября 2011 года страшной коммунальной аварией (прорыв трубы горячего водоснабжения), в которой пострадали посетители.

В течение нескольких лет здание стояло закрытым. В 2015 г. владелец Acons Group Иван Кузнецов купил его за 165 млн руб. и реконструировал. Он собирался открыть там детский образовательный центр. Однако проект не был реализован.

Как сообщает 66.RU, Иван Кузнецов продал здание владельцу термальных комплексов Baden Family Евгению Кононову. Он планирует открыть в нем семейный ресторан, который станет точкой притяжения для посетителей ЦПКиО.

Здание нам долгое время принадлежало, но мы никогда не рассматривали его как профильный бизнес. На сегодняшний день мы подобрали достойного собственника, который сможет вдохнуть в объект новую жизнь, — говорит Иван Кузнецов.

Ресторан должен открыться к летнему сезону.

Ранее DK.RU сообщил, что Евгений Кононов купил здание бывшего санатория в Сысерти, расположенное в периметре будущего туристического кластера «Большая Сысерть». Владелец компании Baden Family собирается открыть в нем ресторан.