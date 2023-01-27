Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.01
69,12
75,33
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге на месте главного символа беззаботных нулевых откроют семейный ресторан

В Екатеринбурге на месте главного символа беззаботных нулевых откроют семейный ресторан
Автор фото: Владимир Жабриков. Иллюстрация: Ura.ru

Acons Group продала компании Baden Family здание, в котором в 2000-е размещался ночной клуб «Горки» для бизнес-элиты (проект экс-владельца концерна «Калина» Тимура Горяева), а потом легендарный Gold.

#НОВОСТИ

Здание на Ткачей, 9 (рядом с парком Маяковского) было построено в 1935 г. До распада СССР в нем работал кинотеатр. С 2002 по 2011 гг. — ночные клубы: «Горки», «Дежа Вю» и Gold.

«Клубная» история объекта завершилась в 16 октября 2011 года страшной коммунальной аварией (прорыв трубы горячего водоснабжения), в которой пострадали посетители.

В течение нескольких лет здание стояло закрытым. В 2015 г. владелец Acons Group Иван Кузнецов купил его за 165 млн руб. и реконструировал. Он собирался открыть там детский образовательный центр. Однако проект не был реализован.

Как сообщает 66.RU, Иван Кузнецов продал здание владельцу термальных комплексов Baden Family Евгению Кононову. Он планирует открыть в нем семейный ресторан, который станет точкой притяжения для посетителей ЦПКиО.  

Здание нам долгое время принадлежало, но мы никогда не рассматривали его как профильный бизнес. На сегодняшний день мы подобрали достойного собственника, который сможет вдохнуть в объект новую жизнь, — говорит Иван Кузнецов.

Ресторан должен открыться к летнему сезону.

Ранее DK.RU сообщил, что Евгений Кононов купил здание бывшего санатория в Сысерти, расположенное в периметре будущего туристического кластера «Большая Сысерть». Владелец компании Baden Family собирается открыть в нем ресторан. 

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Свердловчанам придется перепрограммировать счетчики электроэнергииСвердловчанам придется перепрограммировать счетчики электроэнергии
  • В Wildberries изменили правила по возврату бракованных товаровВ Wildberries изменили правила по возврату бракованных товаров
  • «В Екатеринбурге все иначе». Почему Урал все еще рекордно много строит, а Москва паникует?«В Екатеринбурге все иначе». Почему Урал все еще рекордно много строит, а Москва паникует?
  • В старинной усадьбе в центре Екатеринбурга запускают рюмочнуюВ старинной усадьбе в центре Екатеринбурга запускают рюмочную
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.