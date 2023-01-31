«Ощущение от 2022-го, будто мы все играли в крокет розовым фламинго. Такой же сюр»

«Весь прошлый год был похож на какую-то игру. С каждым новым уровнем тебе приходится бежать все быстрее и выполнять более сложные миссии. Главное — вовремя сохраняться».

Бизнес Екатеринбурга постепенно приходит в себя после турбулентного 2022-го. Кто-то считает прибыль, кто-то — убытки. Третьи разрабатывают план действий на 2023-й, но уже с учетом того, что реальность в России меняется стремительно. DK.RU попросил Александру Копылову, управляющую сети оптик «Культура зрения», рассказать, каким был 2022 г. для рынка офтальмологии и о том, какими навыками должен обладать руководитель, чтобы его предприятие держалось на плаву в период нестабильности.

Александра, первые интервью после Нового года я традиционно начинаю с вопроса: как дела? Как вы пережили 2022-й?

— Если говорить в общем, то ощущения от года очень странные. В каникулы осваивала PlayStation, и, надо сказать, то, что происходило в 2022 г., очень похоже на игру, где надо бежать и собирать монетки. С каждым уровнем двигаться надо все быстрее. Миссии становятся сложнее и не покидает ощущение, что в конце игры надо будет сражаться с «Боссом». В жизни точно так же. Только до уровня с «Боссом» мы еще не дошли. В сентябре наш коллектив массово столкнулся с очередной волной моральных трудностей. Очень тяжело было начинать что-то новое, живя в такой повестке.

Какие трудности бизнес-характера пришлось преодолевать за год?

— После февральских событий наблюдались сбои в отгрузках товара, но нам повезло: и линзы, и очковая оптика входят категорию «биг фарма», а значит, не попадают в санкционные списки. Трудности были только на моменте перестройки логистических цепочек. Сроки поставки были увеличены на неделю-две, не больше. Наш продукт — это не кухни и не автомобили, которые просто пропали с рынка. Еще одна неприятность, которая коснулась не столько нас, сколько элитный сегмент — из России ушли премиальные бренды, но массовому покупателю по-прежнему есть что предложить.

Третье: когда мы разговаривали с вами в прошлый раз, я упоминала, что за взрывным спросом в марте начался органический спад покупателей. Трафик так и не восстановился. Люди объективно стали реже покупать вещи. И это на самом деле было ожидаемо. Доходы населения падают, и чем дальше этот конфликт будет затягиваться, тем сильнее будет ухудшаться экономическая ситуация. Так что главное, как в игре, вовремя сохраняться, чтобы перейти на следующий уровень.

У медали, как известно, две стороны. А значит, хорошие новости за минувший год тоже были.

— Конечно. И хорошее по итогу все-таки перевешивает. Например, мы давно хотели взаимодействовать напрямую с китайскими фабриками. И вот правительство развернулось на Восток, и бизнес вслед за ним. В 2022 г. наша компания провела отбор фабрик, с которыми было бы интересно посотрудничать, произвели тестовый закуп и остались довольны результатами. Мы несем ответственность перед покупателями, поэтому следим, чтобы закупаемая продукция соответствовала внутренним стандартам. Вообще Китай в последнее время сильно прибавил в качестве. Если раньше они брали ценой, то теперь их продукция ничем не уступает европейской.

То есть скоро мы увидим на прилавках ваших оптик очки китайских марок?

— Да, ротация в ассортименте будет на уровне в 10-15% в пользу китайских брендов. Но надо отметить, что мы не заменяем текущие позиции, а добавляем в ассортимент интересные находки от китайских фабрик. Это будет новый для нас опыт.

Давайте вернемся к подведению итогов.

— В 2022-м мы плотно занялись ребрендингом. Хотели освежить вывески, а в итоге отремонтировали и сами салоны. Сейчас как раз заканчиваем основные косметические работы. На самом деле ремонт стал отчасти созидательным действием. Когда непонятно, куда двигаться дальше, надо улучшать то, что есть.

Кроме того, мы перепрофилировали салон «Культура зрения» в Академическом. Сейчас там находится Центр контроля детского зрения, ориентированный в первую очередь на маленьких пациентов с отклонениями по зрению. Специально для Центра мы наняли двух новых врачей-офтальмологов, которые прошли обучение у московских коллег по ведению детей. Сейчас специалисты оптики на Вильгельма де Геннина, 34 не только подбирают очки, но и занимаются долгосрочным лечением.

Еще из позитивных итогов: увеличились денежные показатели компании за год, но это не повод для излишнего оптимизма. Мы понимаем, что произошло это в том числе за счет инфляции.

Мы продолжаем развивать интернет-продажи. В этом году продажи интернет-магазина увеличились на 15%. Это немного, но мы понимаем, что год за годом подход людей к покупкам становится все более рациональным. Интернет дает возможность людям посмотреть на товар со стороны, взвесить все его плюсы и минусы, подумать о том, действительно ли ему нужна эта вещь. Кроме того, «Культура зрения» очень клиентоориентированная оптика, и если при заказе через интернет-магазин клиент просит что-то ему заменить, мы чаще всего идем навстречу.

Слушаю вас и понимаю, что у вас все, в общем-то, неплохо. Другие оптики чувствуют себя так же?

— На рынке оптики работать становится все сложнее. Раньше трудностей добавляли мелкие салоны. Не сказать, чтобы они занимали большую долю рынка, просто пакостили. Писали негативные отзывы на работающие рядом оптики. На нас, к примеру, на Флампе оставляли кляузы, причем люди, которые вообще ни разу не были у нас в салонах. Сейчас таких «малышей» стало заметно меньше, но зато большие сети начали активно расти и развиваться. А работа с мастодонтами — это уже битва за клиента. «Культура зрения» пришла в Екатеринбург в принципе на сформированный рынок, и приятно, что наш бренд уже узнают, но мы на это потратили уйму усилий.

А почему вы не идете по примеру тех самых больших сетей и не открываетесь в торговых центрах?

— Мы научены ковидными ограничениями. Вспомните, тогда, в 2020-м, торговые центры были закрыты. Работали только продуктовые магазины. Поэтому мы решили не рисковать и пошли по пути открытия точек в стрит-ритейле. Кроме того, у нас есть ориентация на вдумчивого покупателя, который приходит в салон, чтобы проверить зрение и подобрать соответствующую коррекцию. Трудно представить человека, который пойдет по ТЦ и внезапно решит проверить зрение. Его покупка будет скорее импульсивной. Мы же про профессиональную коррекцию зрения, а не про эмоциональные покупки.

Давайте вернемся к началу разговора. Вы упомянули, что коллективу было трудно принять реальность и заставить себя в ней работать. Как должен вести себя руководитель в таких ситуациях? Как ободрить своих людей?

— Действительно у всех было ощущение, будто мы играли в крокет розовым фламинго. Такой же сюр. Поэтому мы много сил вложили в команду и в поддержание ее духа. В моменты, когда все вокруг рушится как песочный замок, руководитель не должен быть суперстратегом или экономистом. Скорее психологом. Надо успокаивать людей, рассказывать, куда мы движемся, выстраивать максимально прозрачную коммуникацию. Мы приняли двух новых сотрудников, которые отвечают за коммуникацию в структурных подразделениях. Люди должны понимать, что могут поговорить с начальством. Я это называю «посидеть на коленках». Это важно, ведь если коллектив будет морально устойчив, то он сможет отработать в любой непонятной ситуации.

Я понимаю, что мы все работаем в состоянии неопределенности, но все же: на этот год есть масштабные планы?

— Еще в 2022-м мы планировали открытие новых розничных точек. Но этим планам так и не удалось сбыться. Поэтому в этом году мы все же хотим запустить два новых подразделения. Это будут не просто салоны оптики, а, так же, как в Академическом, узконаправленные центры. Пока проект находится на стадии разработки. Как только мы приблизимся к реализации, обязательно подробнее расскажем.

Кроме того, будем и дальше усиливать онлайн-магазин, обучать сотрудников, транслировать покупателям наши ценности. Одним словом, продолжим развивать культуру зрения в обществе.

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