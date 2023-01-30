«Ростелеком» заинтересовался покупкой «МегаФона». Государство консолидирует сектор связи

С учетом того, что госкомпания уже владеет сотовым оператором Tele2, сделка сделает ее безусловным лидером отрасли. Снижение конкуренции приведет к росту цен, предупреждает эксперт.

«Ростелеком» заинтересовался покупкой «МегаФона» у USM Group Алишера Усманова, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к правительству, и участников рынка (газета также входит в состав USM). Впрочем, сотовым оператором интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные. «МегаФон» показывает хорошие результаты, но решение о продаже будет рассмотрено исходя из условий сделки, говорит собеседник, близкий к USM. В «Ростелекоме», «МегаФоне» и USM не стали комментировать возможную сделку.

«МегаФон» обслуживает в России более 74 млн абонентов сотовой связи, ему принадлежит также ряд активов: сотовый оператор Yota, интернет-провайдера NetByNet, торговая сеть «МегаФон Ритейл» и другие. Выручка за 2021 г. составила 354,19 млрд руб., чистый долг — 244,6 млрд руб.

Вероятная продажа «МегаФона» обсуждается на фоне другой сделки: Veon планирует продать «Вымпелком» российскому топ-менеджеру, а впоследствии актив могут выкупить структуры «Газпрома» или «Сбербанка». Впрочем, пока правительственная комиссия не согласовала сделку, сообщал DK.RU.

Ключевые технологические активы перераспределяются в пользу государства, говорит Леонид Делицын из ФГ «Финам»:

Сейчас удачное время для приобретения телекоммуникационного бизнеса, поскольку на цену влияют растущие риски ограничения доступности оборудования из-за санкций — кардинально вопрос так и не решен.

Он оценивает «МегаФон» примерно в 616 млрд руб., но все зависит от структурирования долга.

«Ростелеком» уже владеет оператором Tele2, и покупка «МегаФона» сделает его безусловным лидером в секторе сотовой связи. С одной стороны, переход телеком-бизнеса под контроль государства поможет решить проблемы с доступом к оборудованию, но сокращение конкуренции в будущем приведет к росту цен, указывает эксперт.