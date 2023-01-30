Джонсон заявил, что Путин угрожал ракетным ударом по Британии. Как отреагировал Кремль

«Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту». Телефонный разговор между президентом России и тогдашним премьером Британии состоялся за три недели до начала СВО.

30 января на телеканале «Би-би-си» выйдет документальный фильм «Путин против Запада». В качестве анонса был показан фрагмент ленты, в котором бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказывает о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 2 февраля 2022 г. после его визита на Украину (за три недели до начала СВО).

По словам Джонсона, Путин сказал ему о возможности вступления в НАТО Украины следующую фразу:

Он как бы пригрозил мне в какой-то момент и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом роде.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ложными заявления Джонсона, отметив, что британский политик, вероятно, даже не понял, о чем с ним говорил Путин, сообщает Коммерсант.

То, что сказал Джонсон, это неправда. Точнее, это ложь. Или сознательная ложь, тогда надо спросить у Джонсона, зачем он это сделал. Или это несознательно. И фактически он не понял, о чем с ним Путин говорил. Тогда становится не по себе из-за собеседников нашего президента. Я знаю, о чем там шла речь. Это ложь. Никаких угроз не было. Говоря о вызовах, он отмечал, что вступление Украины в НАТО, то есть размещение ракет у наших границ означает, что любая из них долетит до Москвы за считанные минуты. Очень неловкая ситуация, — сказал Песков.

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