«Аэрофлот» может открыть в Екатеринбурге региональную базу

База для кластера Поволжье и Урал будет выбрана в ближайшие 2-3 года, в качестве альтернатив Екатеринбургу рассматриваются Казань и Уфа.

Региональная база авиакомпании «Аэрофлот» может появиться в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на генерального директора авиакомпании Сергея Александровского сообщает «Интерфакс».

В повестке у нас вопрос по выбору региональной базы в кластере Поволжье и Урал. К 2025-2026 году, думаю, мы будем готовы с выбором и начнем оперирование. Среди рассматриваемых аэропортов — Казань, Уфа, Екатеринбург, — рассказал Александровский.

«Аэрофлот» планирует, что к 2030 г. объем пассажиропотока группы через региональные базы без учета рейсов в Москву и Санкт-Петербург может достигнуть 7 млн человек.

Также сегодня стало известно, что правительство Свердловской области продлило на 2023 г. налоговые льготы для Кольцово. В 2023 г. аэропорту гарантирован сниженный на 50% налог на имущество, за это гарантируется сохранение рабочих мест в компании.

Чтобы воспользоваться преференцией, компания берет на себя обязательства по сохранению не менее 90% численности работников, а также гарантирует уровень зарплаты не менее 90% от среднеобластного значения в 2022 году, — пояснили в правительстве региона.

Напомним, в конце января DK.RU писал, что международный аэропорт Кольцово по итогам 2022 г. подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Екатеринбурга.

В рамках ранжирования все перевозчики были разбиты на три группы: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики. Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.

По итогам минувшего года лидерами по пунктуальности среди зарубежных компаний стали: «Авиа Траффик Компани», «Белавиа» и Uzbekistan Airways.

Среди российских компаний, которые выполняют более 360 рейсов в год, самыми пунктуальными стали «Аэрофлот РА», «Ямал» и «ЮТэйр». В категории компаний, которые совершают менее 360 рейсов в год, в тройку лидеров попали Smartavia, «Северсталь», «НордСтар».

Напомним, что в 2022 г. в «Кольцово» зашли новые перевозчики. Так, например, в декабре через «Кольцово» начала осуществлять свои полеты компания «Ширак Авиа» по маршруту Ереван — Екатеринбург — Ереван.