В Свердловской области новый главный финансовый контролер

Стало известно о назначении заместителя главы Минфина региона. Им стал Эдуард Головырин, работавший в мэрии и Минэкономики. Его предшественник покинул пост полгода назад.

Новым заместителем министра финансов Свердловской области Александра Старкова стал Эдуард Головырин.

Как сообщили в ведомстве, чиновнику 53 года, в разное время Головырин работал в мэрии Екатеринбурга и Министерстве экономики Свердловской области, с 2011 года — сотрудник Минфина. Был начальником управления контроля в сфере закупок, с августа исполнял обязанности заместителя министра финансов.

Как пишет ЕАН, Эдуард Головырин будет курировать блок финансового контроля. Ранее этим занимался Рауиль Абсолямов, он в августе 2022 г. ушел на пенсию.

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