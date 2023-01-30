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В Свердловской области новый главный финансовый контролер

В Свердловской области новый главный финансовый контролер
Иллюстрация: DK.RU

Стало известно о назначении заместителя главы Минфина региона. Им стал Эдуард Головырин, работавший в мэрии и Минэкономики. Его предшественник покинул пост полгода назад.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

Новым заместителем министра финансов Свердловской области Александра Старкова стал Эдуард Головырин.

Как сообщили в ведомстве, чиновнику 53 года, в разное время Головырин работал в мэрии Екатеринбурга и Министерстве экономики Свердловской области, с 2011 года — сотрудник Минфина. Был начальником управления контроля в сфере закупок, с августа исполнял обязанности заместителя министра финансов.

Как пишет ЕАН, Эдуард Головырин будет курировать блок финансового контроля. Ранее этим занимался Рауиль Абсолямов, он в августе 2022 г. ушел на пенсию.

Также в конце прошлой недели DK.RU писал, что губернатор утвердил полномочия членов обновленного правительства. Обязанности распределены следующим образом:

  • Вице-губернатор Олег Чемезов получил контроль над сферами финансов, бюджетной, налоговой, внутренней и информационной политикой. Кроме того, он будет заниматься регулированием контрактной системы и тарифов.
  • Первый заместитель главы области Алексей Шмыков организует деятельность по управлению социально-экономическим развитием региона и курирует деятельность заместителей губернатора и министров.
  • Руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников занимается разработкой плана мероприятий и работы как Евгения Куйвашева, так и кабинета министров.
  • Замгубернатора Дмитрий Ионин курирует сферы информационных технологий, информатизации и связи, государственной инвестиционной политики, туризма и индустрии гостеприимства.
  • Василий Козлов отвечает за международные и внешнеэкономические связи региона, а также за жилищный и строительный надзор, охрану труда и занятость населения.
  • Павел Креков ответственен за сферы зравоохранения, культуры, образования, молодежной политики, соцобеспечения, физкультуры и спорта.
  • Сергей Швиндт курирует сферы градостроительной деятельности, транспорта, дорожного хозяйства, энергетики, тепло- и водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с ТКО, ЖКХ, охраны объектов культурного наследия.
  • Азат Салихов курирует сферы общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории области от ЧС.
  • Алексей Кузнецов отвечает за сферу управления государственным имуществом.
Автор: Александра Клименко
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