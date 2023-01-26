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Губернатор утвердил полномочия членов обновленного правительства

Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев. Иллюстрация: све.рф

Многие члены правительства занимали аналогичные посты в его прошлогоднем составе. Публикуем их список и круг обязанностей.

#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, утверждающий полномочия членов обновленного правительства региона, сообщил «Ъ-Урал» со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

Обязанности распределены следующим образом:

  • Вице-губернатор Олег Чемезов получил контроль над сферами финансов, бюджетной, налоговой, внутренней и информационной политикой. Кроме того, он будет заниматься регулированием контрактной системы и тарифов.
  • Первый заместитель главы области Алексей Шмыков организует деятельность по управлению социально-экономическим развитием региона и курирует деятельность заместителей губернатора и министров.
  • Руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников занимается разработкой плана мероприятий и работы как Евгения Куйвашева, так и кабинета министров.
  • Замгубернатора Дмитрий Ионин курирует сферы информационных технологий, информатизации и связи, государственной инвестиционной политики, туризма и индустрии гостеприимства.
  • Василий Козлов отвечает за международные и внешнеэкономические связи региона, а также за жилищный и строительный надзор, охрану труда и занятость населения.
  • Павел Креков ответственен за сферы зравоохранения, культуры, образования, молодежной политики, соцобеспечения, физкультуры и спорта.
  • Сергей Швиндт курирует сферы градостроительной деятельности, транспорта, дорожного хозяйства, энергетики, тепло- и водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с ТКО, ЖКХ, охраны объектов культурного наследия.
  • Азат Салихов курирует сферы общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории области от ЧС.
  • Алексей Кузнецов отвечает за сферу управления государственным имуществом.

Напомним, в сентябре 2022 г. Евгений Куйвашев переизбрался на новый губернаторский срок и распустил прежний состав правительства Свердловской области. За последние месяцы губернатор сформировал новый состав правительства, многие члены которого занимали аналогичные посты и в прошлом составе.

18 октября 2022 г. Евгений Куйвашев подписал указы о назначении своих заместителей.

19 октября определился с кандидатурами руководителей 9 из 18 министерств правительства Свердловской области. Более трети министров сохранили свои посты.

3 ноября назначил еще четырех министров. На должность заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Кузнецова. На посту министра финансов Свердловской области утвержден Александр Старков. Министром природных ресурсов и экологии Свердловской области назначен Денис Мамонтов. Министром физической культуры и спорта Свердловской области стал Леонид Рапопорт, работающий в областном правительстве с 2009 г.

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Автор: Татьяна Юстус
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