В Свердловской области назначат нового министра АПК. Действующий уходит в отставку

Артем Бахтерев, который возглавлял министерство последние два года, написал заявление об уходе по собственному желанию. По данным СМИ, указ о прекращении полномочий уже подписал Евгений Куйвашев.

Исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев покидает региональный кабмин. Он руководил министерством с октября 2020 г., а осенью прошлого года после губернаторских выборов продолжил работать с приставкой «и.о.».

Как пишет ЕАН, губернатор Евгений Куйвашев уже подписал указ об отставке Артема Бахтерева. Основанием для отставки стало личное заявление бывшего руководителя минагропрома.

Исполнять обязанности министра будет первый замруководителя ведомства Сергей Шарапов.

Напомним, после губернаторских выборов осенью прошлого года правительство Свердловской области ушло в отставку. Практически все министры и заместители губернатора были переназначены. К настоящему моменту в составе правительства произошло только четыре изменения.