Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.01
68,62
74,73
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Свердловской области назначат нового министра АПК. Действующий уходит в отставку

В Свердловской области назначат нового министра АПК. Действующий уходит в отставку
Иллюстрация: Страница Артема Бахтерева ВКонтакте

Артем Бахтерев, который возглавлял министерство последние два года, написал заявление об уходе по собственному желанию. По данным СМИ, указ о прекращении полномочий уже подписал Евгений Куйвашев.

#ВЛАСТЬ#ПЕРЕСТАНОВКИ#НОВОСТИ

Исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев покидает региональный кабмин. Он руководил министерством с октября 2020 г., а осенью прошлого года после губернаторских выборов продолжил работать с приставкой «и.о.».

Как пишет ЕАН, губернатор Евгений Куйвашев уже подписал указ об отставке Артема Бахтерева. Основанием для отставки стало личное заявление бывшего руководителя минагропрома.

Исполнять обязанности министра будет первый замруководителя ведомства Сергей Шарапов

Напомним, после губернаторских выборов осенью прошлого года правительство Свердловской области ушло в отставку. Практически все министры и заместители губернатора были переназначены. К настоящему моменту в составе правительства произошло только четыре изменения.  

  • Экс-министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов возглавил МУГИСО в статусе заместителя губернатора.
  • Его место в Минприроды занял Денис Мамонтов, который до сентября работал в должности министра экономики и территориального региона.
  • А на пост главы Минэка был назначен Руслан Садыков, который до перехода в областное правительство работал в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО.
  • Слухи о возможной отставке Артема Бахтерева ходили последние несколько месяцев. В качестве его потениального сменщика СМИ называют заместителя министра АПК и потребительского рынка области Анну Кузнецову.
Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Самые громкие высказывания о недвижимости 2022 г. Что актуально, а что утратило смысл?Самые громкие высказывания о недвижимости 2022 г. Что актуально, а что утратило смысл?
  • Борьба с раком поджелудочной железы: доступные сегодня методикиБорьба с раком поджелудочной железы: доступные сегодня методики
  • Цены уменьшили — льготы отменили. РЭК аннулирует ночной тариф по выходным и праздникамЦены уменьшили — льготы отменили. РЭК аннулирует ночной тариф по выходным и праздникам
  • «Рефтинская» все же сменила гендиректора СКХП«Рефтинская» все же сменила гендиректора СКХП
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.