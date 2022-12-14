Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.12
63,21
66,70
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новым министром экономики области стал чиновник полпредства

Новым министром экономики области стал чиновник полпредства
Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

На пост назначен Руслан Садыков. Прежний руководитель министерства Денис Мамонтов осенью возглавил региональное министерство природных ресурсов и экологии.

#ВЛАСТЬ#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев назначил нового министра экономики и территориального развития Свердловской области. Им стал Руслан Садыков, который до перехода в областное правительство работал в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

В департаменте информполитики области сообщили, что новый министр — выпускник УрГЭУ. Последние годы был советником департамента по вопросам экономической и социальной политики, а позже исполнял обязанности федерального инспектора по Свердловской области.

Как ранее писал DK.RU, прежний руководитель регионального Минэкономики Денис Мамонтов, который работал в должности с 2020 г., получил новый пост. В ноябре он был назначен министром природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Практически все министры и заместители губернатора были переназначены. К настоящему моменту составе правительства произошло только три изменения: помимо Минэкономики и Минприроды, нового руководителя получило МУГИСО. Министерство в статусе заместителя губернатора возглавил Алексей Кузнецов.

В настоящий момент с приставкой «и.о.» продолжает работать только руководитель министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Кадровый дефицит в Свердловской области вырос. Некоторые компании повышают зарплатыКадровый дефицит в Свердловской области вырос. Некоторые компании повышают зарплаты
  • Екатерининская Ассамблея-2022: как прошел главный благотворительный вечер года на УралеЕкатерининская Ассамблея-2022: как прошел главный благотворительный вечер года на Урале
  • Скончался один из собственников ГК «Автоплюс»Скончался один из собственников ГК «Автоплюс»
  • Наконец-то: в 2023 году начнутся работы над новым залом ФилармонииНаконец-то: в 2023 году начнутся работы над новым залом Филармонии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.