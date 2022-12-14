Новым министром экономики области стал чиновник полпредства

На пост назначен Руслан Садыков. Прежний руководитель министерства Денис Мамонтов осенью возглавил региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Губернатор Евгений Куйвашев назначил нового министра экономики и территориального развития Свердловской области. Им стал Руслан Садыков, который до перехода в областное правительство работал в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

В департаменте информполитики области сообщили, что новый министр — выпускник УрГЭУ. Последние годы был советником департамента по вопросам экономической и социальной политики, а позже исполнял обязанности федерального инспектора по Свердловской области.

Как ранее писал DK.RU, прежний руководитель регионального Минэкономики Денис Мамонтов, который работал в должности с 2020 г., получил новый пост. В ноябре он был назначен министром природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Практически все министры и заместители губернатора были переназначены. К настоящему моменту составе правительства произошло только три изменения: помимо Минэкономики и Минприроды, нового руководителя получило МУГИСО. Министерство в статусе заместителя губернатора возглавил Алексей Кузнецов.

В настоящий момент с приставкой «и.о.» продолжает работать только руководитель министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.