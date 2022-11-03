Губернатор Евгений Куйвашев назначил четырех министров

Новые руководители — у министерства по управлению государственным имуществом, министерства природных ресурсов и экологии и министерства физической культуры и спорта региона.

На должность заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Алексея Кузнецова. В октябре его кандидатуру согласовали депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Алексей Кузнецов работает в правительстве Свердловской области с 2012 г. Он работал в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии, а потом возглавлял это ведомство.

На посту министра финансов Свердловской области утвержден Александр Старков. С 2011 г. он занимал должность заместителя министра финансов Свердловской области, в декабре 2020 г. Старков стал министром финансов региона.

Министром природных ресурсов и экологии Свердловской области назначен Денис Мамонтов, с 2020 г. занимавший в правительстве пост министра экономики и территориального развития.

Министром физической культуры и спорта Свердловской области стал Леонид Рапопорт, работающий в областном правительстве с 2009 г.

Ранее DK.RU писал, что губернатор Евгений Куйвашев определился с кандидатурами руководителей 9 из 18 министерств правительства Свердловской области.

Семеро уже назначенных министров работали в прошлом составе кабмина:

министр социальной политики Андрей Злоказов (занимает свой пост с 2012 г.). Его кандидатуру ранее одобрили депутаты Законодательного собрания;

(занимает свой пост с 2012 г.). Его кандидатуру ранее одобрили депутаты Законодательного собрания; министр общественной безопасности Александр Кудрявцев (в должности с 2016 г.);

(в должности с 2016 г.); министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов (в должности с 2011 г.);

(в должности с 2011 г.); министр культуры Светлана Учайкина (в должности с 2016 г.);

(в должности с 2016 г.); министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков (в должности с 2016 г.);

(в должности с 2016 г.); министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков (в должности с 2021 г.);

(в должности с 2021 г.); министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин (в должности с 2022 г.).

До этого глава региона назначил восемь заместителей. Посты сохранили первый заместитель главы региона Алексей Шмыков, вице-губернатор Олег Чемезов, заместители губернатора Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел Креков, Азат Салихов, Сергей Швиндт и также руководитель аппарата губернатора и правительства области Валерий Чайников.

Напомним, что правительство Свердловской области сложило полномочия 19 сентября, после вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора по итогам выборов. По решению главы региона члены кабинета министров продолжили работу в статусе исполняющих обязанности.