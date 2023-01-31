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Apple, Samsung и Dyson: владелец Ozon займется дистрибуцией техники

Apple, Samsung и Dyson: владелец Ozon займется дистрибуцией техники
Иллюстрация: pro.rbc.ru

Владелец МТС и Ozon зарегистрировал компанию с уставным капиталом 2 млн руб. Это типичная практика — создать большое количество юрлиц, чтобы в случае возможных рисков они не затрагивали бизнес.

#НОВОСТИ

АФК «Система» (владеет МТС и Ozon) создала компанию , которая займется дистрибуцией техники Apple, Samsung, Dyson и мелкой бытовой техники. «Гуру Электроникс», компания с уставным капиталом 2 млн руб. зарегистрирована 22 декабря. Создание отдельной от МТС компании, которая бы ввозила технику ушедших из России производителей, может снизить риски для оператора, считает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов

Это типичная практика — создать большое количество юрлиц, чтобы в случае возможных рисков они не затрагивали основной бизнес. Оплата с мобильного счета МТС пока еще остается одним из немногих способов совершать покупку в сервисах Apple, что дает компании конкурентное преимущество.

Компания задекларировала импорт восьми партий устройств: iPhone, iPad и AirPods с кабелями и блоками питания, умных часов Apple и Samsung, фенов и стайлеров Dyson — по 1,55 млн единиц товара в каждой. Те же товары и в аналогичных объемах с сентября 2022 года декларирует розничная сеть МТС (АО РТК). Гендиректором «Гуру Электроникс» в ЕГРЮЛ указан бывший коммерческий директор розницы МТС Дмитрий Магиянов.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков уточняет, что отсутствие прямых поставок сказалось как минимум на ассортименте доступной в России продукции Apple и Samsung. Рынок техники высокомаржинальных брендов в России сократился в 2022 году, но будет еще один дистрибутор — будет выше конкуренция, и это положительно скажется на цене. 

В 2022 году большинство зарубежных производителей перестали поставлять товар в Россию из-за военных действий на Украине. После легализации параллельного импорта поставлять технику стали не только крупные дистрибуторы, но и небольшие перекупщики. Одновременно дистрибуторы расширяют сегменты бизнеса, не связанные напрямую с поставками товара в магазины, в частности сервисы по ремонту техники и производство ноутбуков для потребительского рынка. При этом в целом за январь—ноябрь 2022 года продажи смартфонов в России, по данным МТС, упали год к году на 19% в штуках и на 22% в деньгах. Всего за 11 месяцев продано около 21 млн устройств на 477 млрд руб.

Данные, которые приводят «М.Видео-Эльдорадо» и Mobile Research Group, говорят о том, что российский рынок смартфонов сократился впервые с 2015 г.: покупательская активность тогда снизилась из-за резкого скачка курсов валют в конце 2014-го и ажиотажного инвестиционного спроса. По данным Mobile Research Group, по итогам этого года продажи смартфонов в РФ могут составить 26,5 млн единиц против 32,5 млн в прошлом — по этим подсчетам, снижение составляет примерно 20%, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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