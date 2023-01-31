Apple, Samsung и Dyson: владелец Ozon займется дистрибуцией техники

Владелец МТС и Ozon зарегистрировал компанию с уставным капиталом 2 млн руб. Это типичная практика — создать большое количество юрлиц, чтобы в случае возможных рисков они не затрагивали бизнес.

АФК «Система» (владеет МТС и Ozon) создала компанию , которая займется дистрибуцией техники Apple, Samsung, Dyson и мелкой бытовой техники. «Гуру Электроникс», компания с уставным капиталом 2 млн руб. зарегистрирована 22 декабря. Создание отдельной от МТС компании, которая бы ввозила технику ушедших из России производителей, может снизить риски для оператора, считает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов:

Это типичная практика — создать большое количество юрлиц, чтобы в случае возможных рисков они не затрагивали основной бизнес. Оплата с мобильного счета МТС пока еще остается одним из немногих способов совершать покупку в сервисах Apple, что дает компании конкурентное преимущество.

Компания задекларировала импорт восьми партий устройств: iPhone, iPad и AirPods с кабелями и блоками питания, умных часов Apple и Samsung, фенов и стайлеров Dyson — по 1,55 млн единиц товара в каждой. Те же товары и в аналогичных объемах с сентября 2022 года декларирует розничная сеть МТС (АО РТК). Гендиректором «Гуру Электроникс» в ЕГРЮЛ указан бывший коммерческий директор розницы МТС Дмитрий Магиянов.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков уточняет, что отсутствие прямых поставок сказалось как минимум на ассортименте доступной в России продукции Apple и Samsung. Рынок техники высокомаржинальных брендов в России сократился в 2022 году, но будет еще один дистрибутор — будет выше конкуренция, и это положительно скажется на цене.

В 2022 году большинство зарубежных производителей перестали поставлять товар в Россию из-за военных действий на Украине. После легализации параллельного импорта поставлять технику стали не только крупные дистрибуторы, но и небольшие перекупщики. Одновременно дистрибуторы расширяют сегменты бизнеса, не связанные напрямую с поставками товара в магазины, в частности сервисы по ремонту техники и производство ноутбуков для потребительского рынка. При этом в целом за январь—ноябрь 2022 года продажи смартфонов в России, по данным МТС, упали год к году на 19% в штуках и на 22% в деньгах. Всего за 11 месяцев продано около 21 млн устройств на 477 млрд руб.

Данные, которые приводят «М.Видео-Эльдорадо» и Mobile Research Group, говорят о том, что российский рынок смартфонов сократился впервые с 2015 г.: покупательская активность тогда снизилась из-за резкого скачка курсов валют в конце 2014-го и ажиотажного инвестиционного спроса. По данным Mobile Research Group, по итогам этого года продажи смартфонов в РФ могут составить 26,5 млн единиц против 32,5 млн в прошлом — по этим подсчетам, снижение составляет примерно 20%, рассказывал DK.RU.