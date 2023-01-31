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Российские компании присматриваются к оставшимся западным лизинговым фирмам

Российские компании присматриваются к оставшимся западным лизинговым фирмам
Иллюстрация: Pixabay.com

На российском рынке остались кэптивные фирмы с иностранным капиталом, которые способны генерировать стабильный денежный поток и интересны потенциальным покупателям.

#ЛИЗИНГ#ИСХОД#НОВОСТИ

Участники российского финансового рынка проявляют интерес к покупке лизинговых компаний с иностранным капиталом, которые еще не ушли с российского рынка, пишет «Коммерсантъ». Высокую активность в этом проявляют «Уралсиб», Экспобанк, инвестгруппа «Инсайт». В числе самых привлекательных для покупки активов называются «Джон Дир Файнэншл» (сельскохозяйственная и лесозаготовительная техника), «Дойче Лизинг Восток» (строительная и спецтехника) и «Скания Лизинг» (грузовики). 

В этих лизинговых компаниях не стали комментировать вероятную продажу. В «Уралсибе» сообщили, что «банк не планирует проведения сделок на рынке лизинга». В Экспобанке также отказались от комментариев. В группе «Инсайт» отметили, что внимательно рассматривают предложения по покупке лизинговых компаний.

Сумма возможных сделок оценивается на уровне до 40 млрд руб. В прошлом году объем нового бизнеса лизинговых компаний снизился на 15% за январь-сентябрь год к году. ЗА 2021 г. показатель составил 21,4 млрд руб. у «Джон Дир Файнэншл» и 11,2 млрд руб.  «Дойче Лизинг Восток», их портфель компаний по итогам 2021 г. — 31,6 млрд руб. и 20,7 млрд руб. соответственно.

Кэптивные иностранные лизинговые компании еще в прошлом году прекратили заключение новых сделок, планируют покинуть российский рынок и ищут возможности продать бизнес, говорит собеседник издания. Потенциальные покупатели заинтересованы прежде всего в покупке активов, способных стабильно генерировать денежный поток — этим и отличаются иностранные лизинговые компании. У них также хорошо выстроены бизнес-процессы и системы риск-менеджмента, есть команды опытных специалистов и значительная доля повторных дисциплинированных клиентов.

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Автор: Андрей Пермяков
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