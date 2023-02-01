На что ремонтировать? Износ канализации в российских регионах составляет до 80%

Практически все регионы жалуются на нехватку средств на строительство и реконструкцию очистных сооружений. Более половины указывают на отсутствие средств даже на подготовку проектной документации.

Большинство российских очистных сооружений построены в 60-70-х годах XX века и их срок давно вышел. Где найти источники финансирования для реконструкции системы очистных сооружений обсуждали на круглом столе в Совете Федерации 26 января. Сейчас в системе водоотведения 60 тысяч очистных сооружений водопровода, 12 тысяч очистных сооружений канализации. Общая протяженность сетей водоотведения — около 200 тысяч километрови сроки их годности подходят к концу.

Как показал проведенный перед встречей Совфеда опрос субъектов РФ, износ очистных сооружений в регионах составляет до 80%. В Свердловской и Псковской областях и в Республике Марий Эл — более 90%. Одна из крупнейших аварий канализационной сети произошла в Волгограде осенью 2022-го. Там обрушился свод бетонного канала канализационного коллектора, и зловонная жидкость потекла по улицам в Волгу. А почти двести тысяч жителей и шесть медицинских учреждений на несколько дней остались без воды.

При этом обновляется сейчас не более одного-двух процентов в год, посетовал председатель Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко:

Практически все регионы обращают внимание на нехватку средств на строительство и реконструкцию, модернизацию таких объектов. Более половины — указывают на отсутствие средств даже на подготовку проектно-сметной документации. Софинансирование на обновление очистных систем идет из федерального и регионального бюджетов. Причем большую часть расходов берет на себя первый. Это не локальная, а системная проблема. И очень важно, что ею занимаются на федеральном уровне, Правительство, ведь состояние очистных сооружений — это безопасность наших граждан и ключ к комфортной жизни.

Сенатор Андрей Шевченко так же считает важным проработать вопрос о мерах поддержки разработчиков новых отечественных технологий очистки воды и стоков, производителей оборудования и материалов.

Система водоснабжения в российских городах устарела, и сколько бы денег в ее модернизацию не вкладывалось, люди не смогут пить абсолютно чистую воду из крана. Так считает инженер из Сургута Андрей Авдюков. По его словам, решить эту проблему на базе советских технологий невозможно. Что нужно изменить и почему этого не делают, Авдюков рассказал DK.RU.