Adobe пошла на уступки пользователям с российскими IP-адресами

Послабление со стороны Adobe поможет только тем российским пользователям, кому по каким-то причинам необходимо переустановить ранее приобретенную программу, приобретение лицензии заблокировано.

Компания Adobe открыла российским пользователям доступ к скачиванию своего программного обеспечения, впервые с начала СВО снова можно зайти с российских IP-адресов. Ранее российские пользователи получали сообщение о том что «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии». Вновь скачать можно любое программное обеспечение из коллекции приложений Adobe Creative Cloud как для Windows, так и для MacOS. В частности, для загрузки доступны Adobe Photoshop, Adobe Premier и т.д.

Послабление со стороны Adobe поможет только тем российским пользователям, кому по каким-то причинам необходимо переустановить ранее приобретенную программу. Речь не идет о том, что после скачивания новый пользователь сможет оформить лицензию на программы — эта функция по-прежнему заблокирована. Новые клиенты после скачивания смогут воспользоваться лишь пробной бесплатной версией продукта на месяц.

Adobe приостановила продажу своих программ на территории России и Белоруссии 3 марта 2022 года. По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, открытие доступа к официальному сайту компании с российских IP-адресов может быть связано с тем, что под эти ограничения подпадали не только российские пользователи, но и офисы зарубежных компаний, которые работают в России. Это могло мешать Adobe выполнять коммерческие обязательства перед ними, — подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин:

ПО Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется.

Еще одну возможную причину назвал глава комитета по интеграции российского ПО Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Иван Панченко. По словам эксперта, демонстративно уходя с рынка весной 2022 года, многие иностранные корпорации надеялись, что кризис продлится недолго, после этого они вернутся, а их непродолжительное отсутствие на рынке не приведет к значительной потере клиентов. Но в ситуации, когда геополитическое противостояние затянулось, полная блокировка доступа к программному обеспечению может серьезно сократить их клиентскую базу в России:

Такие действия Adobe — ответ на активизацию российских компаний, которые в условиях ухода западных конкурентов ускорили создание альтернативных решений. Столкнувшись с такой реальностью, компании вынуждены «тихо» открывать доступ к своей продукции. Это логичный с точки зрения бизнеса шаг: миграция с одного ПО на другое, особенно в корпоративном сегменте — сложный и затратный процесс. Поэтому, потеряв клиентов сейчас, зарубежные компании значительно снижают возможность вернуть их в будущем.

В этой ситуации наиболее пострадавшей категорией оказались частные лица — владельцы лицензий программных продуктов Adobe. Например, дизайнеры. Решения Adobe — это основной инструмент дизайнера. Там создаются иллюстрации, 3D-графика, анимация. Существующие аналоги, как платные, так и бесплатные, к сожалению, не дотягивают до уровня софта американской компании. Пользователи вынуждены искать обходные пути, чтобы продолжать свою работу. Например, создавать иностранные аккаунты, покупать лицензию на программы на них и оплачивать подписку при помощи банковских карты, выпущенные в других странах.

Adobe сохраняет все ограничения на приобретение лицензий российскими пользователями. В компании Softline — крупном IТ-дистрибуторе, владеющем правом на реализацию продукции бренда на территории России подтвердили, что продлить действующую подписку могут лишь корпоративные клиенты.

В текущих реалиях компании вынуждены искать новые, российские продукты и решения, чтобы оперативно замещать ключевые офисные системы. С чего бизнесу начинать импортозамещение информационных продуктов, как выбирать альтернативные сервисы и к чему готовить сотрудников — в интервью DK.RU рассказывает ИТ-директор iFellow Андрей Киселев.