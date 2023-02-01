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Российские и китайские вендоры интересуются активами компаний, остановивших бизнес в РФ

Российские и китайские вендоры интересуются активами компаний, остановивших бизнес в РФ
Иллюстрация: Pixabay.com

Компаниям, которые планируют развиваться на внутреннем российском рынке, необходимо инвестировать в локализацию производства, чтобы экономить на логистике и таможенных пошлинах.

#ПРОИЗВОДСТВО#ИСХОД#НОВОСТИ

Российские и китайские производители бытовой техники ведут переговоры о покупке и аренде заводов Bosch, LG и Samsung, которые ограничили работу в стране после начала специальной военной операции РФ на Украине, пишет «Коммерсантъ». В их мощностях заинтересованы, например, китайская компания Hisense (владеет брендами Toshiba и Gorenje) и российские Kuppersberg и Schaub Lorenz, которые используют контрактное производство в Китае и Турции.

Вендоры планируют не только производство под собственным брендом, но и размещение контрактного производства бывших владельцев заводов, — говорит коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

В компании-производителе Bosch в РФ («БСХ Бытовые Приборы») заявили, что не комментируют слухи, в Samsung сказали, что не получали предложения от претендентов, в LG и Hisense не ответили. В Kuppersberg и Schaub Lorenz уверждают, что не вели переговоры с ушедшими брендами. Однако тем компаниям, которые планируют развиваться на внутреннем рынке, локализация производства необходима из-за дорогой логистики крупногабаритных товаров и таможенных пошлин.

Китайская Hisense в России представлена прежде всего в сегменте телевизоров и климатической техники, российский бренд Kuppersberg занимает 2-4% в сегменте встраиваемой техники, а Schaub Lorenz — около 1% в сегменте крупной и малой бытовой техники. Последние две предлагают премиальную технику, спрос на которую ниже, чем на модели эконом-сегмента.

Автор: Андрей Пермяков
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