Бывший офис Electrolux в России запустит новый бренд бытовой техники

Под ним российская компания планирует выпускать всю линейку крупной бытовой техники и намерена занять несколько процентов рынка. В перспективе — выход в премиум-сегмент.

Компания «Е.Кампани», которая ранее принадлежала шведскому производителю крупной бытовой электроники Electrolux, продавшему свой бизнес в РФ местным топ-менеджерам после 24 февраля 2022 г., 24 октября зарегистрировала торговый знак Vard, пишет «Коммерсантъ». Под ним компания планирует вывести на рынок новый бренд бытовой техники, сказал Алексей Беляков, гендиректор «Е.Кампани». Компания зарегистрировала домен vard.ru, на сайте опубликован анонс: «Встречайте этой весной».

В планах — производство всего ряда крупной бытовой техники и разработка линейки малой бытовой техники, в перспективе компания нацелена занять 2–3% российского рынка, говорит г-н Беляков. Созданием новой техники занимаются экс-сотрудники российского Electrolux, которые отвечали за продуктовый ассортимент и сервис. Выпускать технику планируется на китайских и турецких фабриках, а в перспективе — в России и на европейских заводах. Сначала Vard будет представлен в среднем ценовом сегменте, но в течение нескольких лет нацелен перейти в премиум-класс.

По словам Алексея Белякова, запустить новый бренд планируется за счет заемных средств, но, как отметил другой собеседник издания, для этого могут быть использованы средства, оставшиеся у Electrolux в России. За 2021 г. выручка «Е.Кампани» составила 17,9 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб. Если для запуска будет привлечен капитал Electrolux в России, то при возвращении в страну она может получить «Е.Кампани» обратно полностью или частично. Собеседник издания также предположил, что продажа российской структуры местному топ-менеджеру могла быть формальной, а фактически Electrolux продолжает оказывать поддержку ей поддержку.

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