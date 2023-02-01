На реконструкцию ЦПКиО уйдет до 3,5 лет. И она может пройти без бюджетных вливаний

После смены экономической модели парк стал зарабатывать больше, и меньше зависеть от бюджета. И теперь директор парка намерен самостоятельно заработать на его реконструкцию.

Директор ЦПКиО им. Маяковского Павел Зубакин рассказал членам общественной палаты Екатеринбурга о планах по развитию парка. Он отметил, что новая политика работы с арендаторами позволяет существенно увеличивать внебюджетные доходы парка, и теперь администрация парка намерена самостоятельно заработать на благоустройство.

С позапрошлого года доходы парка стали сильнее зависеть от доходов арендаторов. Если раньше они оплачивали аренду по фиксированной ставке на весь год, то сейчас платят процент с выручки — ставка отличается от мажоритарности, но в среднем составляет 50%. Сейчас операционные расходы парка составляют 130 млн руб. в год: почти 70% из них покрываются за счет внебюджетных источников дохода.

В ближайшее время администрация парка начнет формировать техзадание на его реконструкцию. Ремонт может занять 2,5-3,5 года при наличии «быстрого финансирования», пишет «Ъ-Урал».

В ближайшее время получим проект планировки, увязывающий парк с генпланом Екатеринбурга, после этого будет возможность приступить к техзаданию на проект и определить стоимость всей реконструкции. Когда узнаем стоимость, сможем договариваться с инвесторами о начале работ. При идеальном шторме и с учетом того, что мы сокращаем финальный срок, уже сейчас благоустраивая некоторые зоны, на реализацию проекта может уйти 2,5-3,5 года,— сообщил журналистам Павел Зубакин.

Примерная стоимость реконструкции пока не раскрывается. Однако в 2019 г. строительно-монтажные работы оценивались в 2 млрд руб. — очевидно, что за три года ценник вырос.

Частично работы уже идут. В парке завершается реконструкция летней эстрады, которая впещает 1,2 тыс. чел. 17 августа на ней проведут первый концерт с участием Свердловской филармонии.

Ранее DK.RU писал, что Летний парк «Уралмаш» передали в управление команде ЦПКиО им. Маяковского.