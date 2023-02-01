В Екатеринбурге еще одну станцию метро соединили с торговым центром

Сегодня переход на станции «Проспект Космонавтов» открыл глава Екатеринбурга Алексей Орлов. На обсуждение проекта ушло 5 лет, а на строительство — всего полгода.

Теперь жители и гости города смогут попасть в ТРЦ «Омега» прямо из метро «Проспект Космонавтов». Строительством перехода занимался владелец торгового центра и депутат Заксобрания Владимир Смирнов. Проект обошелся ему в 50 млн руб, работы завершили за полгода.

Как пишет е1.ru, сегодня переход открыл глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а вместе с ним посмотреть на новый инфраструктурный объект приехала внушительная делегация чиновников.

Мы это называем безбарьерная городская среда, когда из торгового центра можно попасть в метро по методу «сухие ноги». Получилось стильно и удобно. И, самое главное, этот проект нужен жителям, — цитируют журналисты Алексея Орлова.

Сам Владимир Смирнов отметил, что объект имеет важное социальное значение: пенсионеры и другие представители маломобильных групп населения теперь могут по эскалатору подняться из перехода и выйти на улицу через торговый зал, минуя неудобные ступеньки. Вместе с тем, переход может привлечь в «Омегу» дополнительных клиентов.

В свою очередь директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди выразил надежду и на обратный эффект: он предположил, что переход поможет привлечь дополнительных пассажиров в метро из числа покупателей ТРЦ.

«Проспект Космонавтов» — не единственная станция, где реализовано такое инфраструктурное решение. Как уже писал DK.RU, в 2019 г. выход на станцию метро «Геологическая» построили владельцы ТРЦ «Гринвич». Строительство перехода велось пять лет, он оборудован 11 эскалаторами Otis, а вестибюль станции отделан мрамором. Проект обошелся в 815 млн руб.

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