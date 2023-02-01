Свердловские власти запустили отбор компаний для участия в ИННОПРОМе в Узбекистане

Из числа заявившихся специальная межведомственная комиссия выберет до 10 компаний, которые смогут бесплатно выставить свою продукцию на стенде Свердловской области .

В региональном правительстве рассказали, как местные предприятия могут представить свою продукцию потенциальным покупателям из Центральной Азии. Стартовал отбор компаний, которые станут экспонентами на стенде Свердловской области на выставке ИННОПРОМ в Ташкенте 20-26 апреля.

Планируется, что бесплатно представить свою продукцию на стенде смогут до 10 компаний. Сбором заявок сейчас занимается Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Подать заявку можно по ссылке. Для рассмотрения и отбора заявок будет создана специальная межведомственная комиссия.

О критериях, которым должны соответствовать потенциальные экспоненты, рассказала и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова:

Компании, которые претендуют на бесплатное экспонирование, должны быть зарегистрированы на территории Свердловской области. Вторым важным критерием является их организация умного производства в отраслях: сельскохозяйственное, горнорудное и транспортное машиностроение, судостроение, цифровое производство. Кроме того, компания-заявитель должна экспортировать или быть готова к экспорту своей продукции в следующие страны: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан.

Ранее DK.RU писал, что Минпромторг РФ назвал страну-партнера выставки ИННОПРОМ-2023, которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге —ей станет Беларусь. Организаторы отметили, что участие Беларуси в качестве страны-партнера в ИННОПРОМе послужит дополнительным мощным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя государствами