Уральские авиалинии получат субсидии для компенсации расходов за полеты по России

В Росавиации отметили, что эта мера господдержки позволит сохранить объем пассажирских перевозок. Помимо уральского перевозчика субсидии получили еще 32 авиакомпании.

Росавиация распределила между авиакомпаниями субсидии, которые позволят частично возместить их операционные расходы на выполнение внутренних рейсов. Всего в перечень попали 33 авиаперевозчика. Между ними разделили 25,3 млрд. Однако, как следует из данных на сайте ведомства, эта сумма — почти в два раза меньше запрошенной.

Среди получателей субсидий — «Уральские авиалинии». Изначально перевозчик запрашивал 5,9 млрд руб., однако Росавиация одобрила только транш в 2,65 млрд руб. Эта сумма поможет покрыть часть операционных расходов компании с 1 ноября 2022 г. по 31 марта 2023 г.

В ведомстве отметили, что при расчете размера субсидии в числе прочего учитывали прогнозный пассажиропоток в ноябре-марте и долю пассажиров, которая перевозится по другим программам субсидирования. Ставка на возмещение расходов по поддержанию авиакомпаний равняется 1,11 руб. за 1 пассажиро-километр.

Ранее DK.RU писал, что аналогичные субсидии перевозчикам выделяли на выполнение внутренних рейсов в апреле-октябре 2022 г. На эти цели было направлено 100 млрд руб. «Уральские авиалинии» получили 8,9 млрд руб.

Также летом прошлого года «Уральские авиалинии» получили субсидию на возврат стоимости билетов по отмененным рейсам в размере 302,8 млн руб. Тогда Росавиация распределила между 19 перевозчиками 2,5 млрд руб.

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