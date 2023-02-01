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«Аэрофлот» изменит правила провоза ручной клади для всех лоукостеров

«Аэрофлот» изменит правила провоза ручной клади для всех лоукостеров
Иллюстрация: rbc.ru

Причина интереса авиаперевозчиков к созданию единого для всех стандарта ручной клади — суд над авиакомпанией «Победа». Верховный суд обязал лоукостер устранить двойные стандарты правил провоза.

#НОВОСТИ

Ространснадзор совместно с компанией «Аэрофлот» планирует пересмотреть федеральные авиационные правила по провозу ручной клади. Нужно, чтобы в правилах были прописаны единые параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры, например, компания «Победа». Об этом сообщили гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский и глава Ространснадзора Виктор Басаргин:

Мы с Ространснадзором одинаково смотрим на суть решения вопроса с правилами провоза ручной клади. Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку.

13 января Верховный суд постановил, что «Победа» «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади». При этом в «Победе» 20 января заявили, что сохранят габариты своей ручной клади даже после решения Верховного суда, обязывающего устранить двойные стандарты перевозчика.Компания убрала из описания правил провоза габариты. Однако по факту нормы провоза остались прежними: ручная кладь должна поместиться в калибратор размером 36x30x27 см.

Ранее росавиация выбрала авиакомпании, которые в 2023 году получат субсидии. Дополнительные средства, сообщает пресс-служба ведомства, получат 19 из 21 перевозчиков, направивших в ведомство заявки с запросом на выделение средств. Во время дополнительного отбора отклонили заявки «Руслайна» и «Полярных авиалиний», компании просили 236 млн и 79 тыс. руб. соответственно, рассказывал DK.RU. 

Автор: Андрей Широков
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