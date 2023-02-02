Цены на новостройки в Екатеринбурге выросли на 19%, на загородку — на 22%

Больше всего на рынке первичного жилья подорожали квартиры премиального класса, многокомнатные квартиры и студии. Вторичка также продемонстрировала увеличение стоимости квадратного метра.

Средняя цена квадратного метра на квартиры в новостройках Екатеринбурга с января по декабрь 2022 г. выросла с 98,5 тыс. до 118,7 тыс. руб., то есть на 19%. Средняя стоимость квартиры увеличилась с 4,58 до 5,6 млн руб., сообщает 66.RU.

Причем стоимость квадратного метра росла постепенно в течение всего года, лишь немного просев в сентябре.

Сильнее всего за год выросли в цене многокомнатные квартиры и студии. Цена квадратного метра в квартирах с четырьмя комнатами и более увеличилась на 22%, до 137 тыс. руб., цена «квадрата» в студиях стала выше на 20%, или на 132,2 тыс. руб. «Двушки», «однушки» и «трешки» подорожали на 13, 14 и 15% соответственно.

Больше всего выросли в цене квартиры класса «премиум» и «бизнес». У первых цена квадратного метра достигла 245,5 тыс. руб., то есть рост составил 26,5%, у вторых — до 176,2 тыс. руб., плюс 20,4%. Меньше всего подорожал «комфорт» — на 12%, или до 118,8 тыс. руб.

В Екатеринбурге также растет спрос на загородную недвижимость, соответственно, растут цены на коттеджи. По данным «Авито Недвижимость», средняя стоимость таких объектов в Екатеринбурге — 4,85 млн руб. Рост на загородную недвижимость составил 22,8% за год.

Напомним, что по состоянию на 9 января средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Екатеринбурге составляла 103,3 тыс. руб. По сравнению с июлем 2022 г. квадратный метр вторички подорожал почти на 9 тыс. руб., а по сравнению с началом 2021-го — на 24 тыс. руб.

Несмотря на то, что цена квадратного метра растет, многие ожидают, что она все-таки начнет падать. Это показали результаты исследования ожиданий аудитории канала «REBURG».

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