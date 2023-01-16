Цена квадратного метра растет. Но многие ожидают, что она вот-вот начнет падать

Исследователи рынка недвижимости подвели итоги очередного среза ожиданий аудитории. Телеграм-канал «REBURG» сообщил о росте цен. Однако данные УПН пока говорят об обратном.

Стоимость квадратного метра в Екатеринбурге продолжает расти. Кривая на графике УПН упрямо стремится вверх, начиная с июля 2022 г. по январь 2023 г. По состоянию на 9 января, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Екатеринбурге составляла 103,3 тыс. руб. По сравнению с июлем 2022 г. квадратный метр вторички подорожал почти на 9 тыс. руб. , а по сравнению с началом 2021-го — на 24 тыс. руб.

Источник инфографики: Уральская палата недвижимости

Однако большинство ожидает, что в скором времени не только прекратится рост, но и начнется снижение стоимости жилья. Об этом свидетельствуют результаты исследования ожиданий аудитории канала «REBURG». Согласно ему, только 12% опрошенных считают, что квартиры продолжат дорожать. 40% ожидают ценовой стагнации и 48% предполагают, что квартиры начнут дешеветь, то есть цена квадратного метра все-таки будет падать.

Источник инфографики: телеграм-канал REBURG

Конец года — традиционно неплохой период для рынка жилья. Начало года, напротив, часто называют «мертвым сезоном», когда падает активность как продавцов, так и покупателей. Текущий период не исключение, конец 2022 г. был активным для рынка новостроек. Страх отмены льготной ипотеки перераспределил покупателей из 2023-го на ноябрь-декабрь 2022 г. Вторичный рынок в последнее время подстраивается под общие рыночные настроения, которые во многом определяются не только контрастными условиями кредитования, но и возросшим ценовым разрывом с сектором новостроек. Ожидания аудитории канала на этом фоне трансформируются в сторону ценовой стабилизации, хотя большинство опрошенных (48%) по-прежнему ждет снижения цен, — прокомментировал ситуацию глава аналитического отдела УПН, партнер bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области в своем телеграм-канале REBURG Михаил Хорьков.

Напомним, что в 2022 г. в Екатеринбурге ввели более 1,5 млн кв. м жилья — это исторический максимум. По данным администрации Екатеринбурга, в 2022 г. в городе было введено в эксплуатацию 1,548 млн кв. м жилья. Сейчас в стадии строительства — 3,7 млн кв. м. Этот задел позволит обновить рекордный показатель по вводу новостроек в 2023 г.

Однако продажи квартир по ДДУ за последний год резко упали. По Михаила Хорькова, общий результат по ним будет примерно на 18% хуже, чем в 2021 г. В то же время в декабре 2022 г. в Екатеринбурге было зарегистрировано около 2,6 тыс. договоров долевого участия в строительстве — почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре.

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