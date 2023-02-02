Бизнес предложил смягчить миграционное законодательство для иностранных работников

Предлагается продлить срок действия трудового патента с года до трех лет и ввести механизм реабилитации иностранных работников, которым запрещен въезд в страну.

Бизнес-обмудсмен Борис Титов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой смягчить миграционное законодательство для иностранцев, пишет «Коммерсантъ». Он предлагает внести поправки в 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», согласно которым срок действия трудового патента продляется с года до трех лет и вводится механизм реабилитации иностранных работников, которым запрещен въезд в страну.

Сейчас заявление о выдаче патента должно рассматриваться в срок не более 10 дней, еще 20 дней уходит на подготовку документов.

В результате иностранные работники ежегодно вынуждены тратить до 30 дней на оформление нового патента, выпадая на это время из экономического оборота. Предприниматели несут убытки от их простоя, а бюджет недополучает НДФЛ, поскольку в период оформления нового патента работодатель налоги за иностранных работников не платит,— указывает г-н Титов.

Эту проблему можно решить за счет продления срока действия патента, вместе с тем это снизит нагрузку на органы внутренних дел, полагает уполномоченный.

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Кроме того, добросовестным работодателям нужно разрешить подавать ходатайства об открытии въезда своим бывшим работникам. Сейчас иностранные работники могут получить запрет на въезд в РФ за незначительные нарушения: так, курьерам достаточно несколько раз нарушить правила ПДД.

Сейчас численность иностранных работников в России остается ниже допандемийного уровня, хоть и превышает данные 2022 г. В прошлом году число оформленных патентов составило около 2 млн, число трудовых договоров, официально заключенных с мигрантами, выросло почти на 400 тыс. до 2 млн, тогда как в 2021 г. их было 1,6 млн.