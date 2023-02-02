Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.02
70,51
76,30
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бизнес предложил смягчить миграционное законодательство для иностранных работников

Бизнес предложил смягчить миграционное законодательство для иностранных работников
Автор фото: Leonardo Miranda. Иллюстрация: unsplash.com

Предлагается продлить срок действия трудового патента с года до трех лет и ввести механизм реабилитации иностранных работников, которым запрещен въезд в страну.

#МИГРАНТЫ#НОВОСТИ

Бизнес-обмудсмен Борис Титов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой смягчить миграционное законодательство для иностранцев, пишет «Коммерсантъ». Он предлагает внести поправки в 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», согласно которым срок действия трудового патента продляется с года до трех лет и вводится механизм реабилитации иностранных работников, которым запрещен въезд в страну.

Сейчас заявление о выдаче патента должно рассматриваться в срок не более 10 дней, еще 20 дней уходит на подготовку документов. 

В результате иностранные работники ежегодно вынуждены тратить до 30 дней на оформление нового патента, выпадая на это время из экономического оборота. Предприниматели несут убытки от их простоя, а бюджет недополучает НДФЛ, поскольку в период оформления нового патента работодатель налоги за иностранных работников не платит,— указывает г-н Титов.

Эту проблему можно решить за счет продления срока действия патента, вместе с тем это снизит нагрузку на органы внутренних дел, полагает уполномоченный.

Рекордная убыль: Средний Урал с начала года покинули почти 10 тыс. человек

Кроме того, добросовестным работодателям нужно разрешить подавать ходатайства об открытии въезда своим бывшим работникам. Сейчас иностранные работники могут получить запрет на въезд в РФ за незначительные нарушения: так, курьерам достаточно несколько раз нарушить правила ПДД.

Сейчас численность иностранных работников в России остается ниже допандемийного уровня, хоть и превышает данные 2022 г. В прошлом году число оформленных патентов составило около 2 млн, число трудовых договоров, официально заключенных с мигрантами, выросло почти на 400 тыс. до 2 млн, тогда как в 2021 г. их было 1,6 млн.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • 35 компаний из Свердловской области вошли в список лучших работодателей России35 компаний из Свердловской области вошли в список лучших работодателей России
  • Александр Аузан: «У нас две страны в одной, и они хотят разного. Где искать компромисс?»Александр Аузан: «У нас две страны в одной, и они хотят разного. Где искать компромисс?»
  • Эксперты «Циан» назвали самые дорогие жилые комплексы ЕкатеринбургаЭксперты «Циан» назвали самые дорогие жилые комплексы Екатеринбурга
  • «Ситуация складывается очень тяжёлая»: в России заблокировано 5,7 трлн руб«Ситуация складывается очень тяжёлая»: в России заблокировано 5,7 трлн руб
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.