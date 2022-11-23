Рекордная убыль: Средний Урал с начала года покинули почти 10 тыс. человек

Рост населения зафиксирован только в Тюменской области, лидер по оттоку населения — Курганская область и ЯНАО. Люди уезжают и из-за неблагоприятного климата, и из-за санкционного кризиса.

Люди массово покидают уральские регионы. Из Свердловской области в другие регионы страны с начала года уехали почти 10 тыс. человек. Самый большой отток населения произошел из Курганской области — около 45 тыс. человек. Из Ямало-Ненецкого автономного округа уехали 29 тыс., из Свердловской области — 9,9 тыс., из Челябинской — 5,3 тыс., сообщила руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова. Приток населения зарегистрирован в Тюменской области — плюс 7,3 тыс. человек, больше жителей стало и в Ханты-Мансийском автономном округе, но конкретную цифру исследователи не называют.

Это то, что касается россиян, наших соотечественников, — подчеркнула Ольга Козлова, говоря о миграции.

Смертность в регионах УрФО в 2022 г. сократилась, в том числе за счет снижения заболеваемости коронавирусом. Темпы рождаемости, однако, также упали, в итоге естественный прирост имеет отрицательное значение, констатировала на пресс-конференции директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

Эксперты рассказали, что в основном Урал покидают в поисках городов с более благоприятными климатическими условиями, люди активно едут в Южный и Центральный федеральные округа. Активный отъезд людей из ЯНАО Козлова объяснила влиянием международных санкций: «Это связано с тем, что сейчас у нас санкционная ситуация такая, которая лишает людей работы».

Меньше на Урале стало и трудовых мигрантов. Повлиял и кризис, и то, что в Таджикистане и Узбекистане «становится жизнь лучше», люди находят достойную работу дома.

В начале ноября Свердловскстат зафиксировал рекордную миграционную убыль. Количество выбывших в январе - августе 2022 г. превысило количество прибывших на 4264 человека. За тот же период 2021 г. прирост превышал 4,4 тыс. человек.

Ранее DK.RU писал, что заметно сократилось и население Екатеринбурга. В этом году из мегаполиса уехали почти 7 тыс. человек, больше было только в 1993 г.

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