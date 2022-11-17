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В этом году из Екатеринбурга уехали почти 7 тыс. человек. Больше было только в 1993 г.

В этом году из Екатеринбурга уехали почти 7 тыс. человек. Больше было только в 1993 г.
Иллюстрация: ru.freepik.com

Кроме того, в 2020-2021 гг. в городе впервые с 2009 г. зафиксировали естественную убыль населения. Это худший показатель сокращения населения за последние 30 лет.

#ЭМИГРАЦИЯ#НОВОСТИ

За восемь месяцев этого года из Екатеринбурга уехали 6,8 тыс. человек. И это худший показатель миграционной убыли с 1993 г., заявил на совместном заседании комиссий по бюджету и по экономическому развитию начальник департамента экономики администрации Алексей Прядеин, сообщает 66.RU.

По последним данным, в муниципалитете живет 1,5 млн человек. За последние 11 лет в городе прибыло 200 тыс. человек. К началу проведения переписи населения, которая проходила в октябре-ноябре 2021 г., в Екатеринбурге насчитали 60 тыс. неучтенных мигрантов.

В 2020-2021 гг. в Екатеринбурге впервые с 2009 г. специалисты зафиксировали естественную убыль населения. В январе-августе 2022 г. родилось 10,8 тыс., умерло — 11,7 тыс. человек. Но с мая этого года начался прирост.

Напомним, что на Урале растет количество трудовых мигрантов. Начиная с середины 2021 г. в Свердловской области фиксируют значительный рост числа прибывающих на заработки иностранных граждан. В 2021 г. они оформили 55,2 тыс. трудовых патентов — это в два раза больше, чем за весь 2020 г. В этом году прирост продолжается. В январе-августе 2022 г. мигранты оформили 40 тыс. трудовых патентов — это на четверть больше, чем в январе-августе 2021 г.  

О динамике свидетельствуют данные управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области. Они приводятся в пояснительной записке к проекту закона «Об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Свердловской области», который опубликован на сайте регионального Заксобрания.

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Автор: Татьяна Юстус
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