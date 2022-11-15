ООН: население Земли достигло 8 миллиардов, давайте же попробуем процветать

Популяция людей как вида растет огромными темпами с 1900-х. Уже к 2080-му на Земле будет жить более 10 млрд человек, рост обеспечат всего восемь стран, в основном — с африканского континента. Цифры.

Население Земли достигло 8 млрд человек. Людей на планете стало больше на 1 млрд всего за 12 лет, а до 8,5 млрд мы дойдем, согласно прогнозам, к 2030 г. К 2080-му на Земле будет жить 10,4 млрд человек.

Пресс-служба ООН сообщает, что за последние 200 лет численность населения на планете выросла в восемь раз. В начале XX века на Земле жили всего 1,6 млрд человек, в начале XXI века это были уже 6 млрд, в 2011 г. людей было 7 млрд. Стремительный рост населения объясняется развитием медицины, распространением санитарии, расширением доступа к питьевой воде, ростом вакцинации.

Однако в последнее время темпы прироста населения Земли замедляются, сообщают в ООН. Согласно прогнозам, с 2022 по 2050 гг. более чем в 60 странах жителей станет меньше на 1% или более «из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и в некоторых случаях повышенного уровня эмиграции». В организации отмечают, что более половины прогнозируемого прироста населения до 2050 г. обеспечат восемь стран: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Объединенная Республика Танзания.

Большую часть нынешнего роста обеспечили Азия и Африка, население Европы стабильно сокращается. Сейчас лидером является Индия, на втором месте Китай. ООН прогнозирует, что из следующего миллиарда 920 миллионов будут жить в странах с доходом ниже среднего и низким уровнем дохода.

Наша задача состоит в том, чтобы делать больше, чем просто существовать — давайте осмелимся процветать. И не только привилегированные, чьи обстоятельства рождения были обусловлены случайностью, но как можно больше людей, — заявили в ООН.

При этом доля населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022 г. до 16% в 2050 г. Средняя продолжительность жизни к этому времени будет составлять 77,2 года (в 2019-м году показатель был 72,8 года, а в 1990-м люди в среднем жили почти на девять лет меньше).

Численность постоянного населения России на 1 января 2022 г. составила 145,478 млн человек, за год фиксировали снижение на 693 тыс. человек (минус 0,5%). Смертность в 2021 г. увеличилась на 15,1%, до 2,44 млн человек, а рождаемость снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек — минимум с 2002 г. Рождаемость в России сокращается с 2014 года, хотя темпы этого сокращения замедляются, пишет РБК.

Долгосрочный прогноз численности населения России, составленный демографами ВШЭ этим летом, включает в себя 30 различных сценариев — от резкого спада до 67,4 млн человек до роста свыше 215 млн человек. Наиболее вероятным сценарием ученые считают снижение численности к концу XXI века до 137,5 млн граждан: россиян станет меньше на 10% (131 млн_ к середине 2070-х годов, после чего будет зафиксирован рост на 5%. Убыль населения в среднем будет составлять 353 тыс. человек в год, а миграционный приток — 245 тыс. человек в год.

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