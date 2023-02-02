Россия вошла в ТОП-20 авторитарных стран мира: дальше Афганистан и КНДР

Economist поставил Россию между Венесуэлой и Гвинеей в мировом индексе демократии. За прошлый год наша страна упала в индексе сразу на 22 позиции, заняв 146-е место из 167-ми.

По оценке ежегодного международного рейтинга Economist Intelligence Unit, 45,3% мирового населения живут в демократических режимах различной степени устойчивости, пишет Коммерсантъ. Мировой индекс демократии за год поднялся на 0,01, до 5,29 балла из 10. Однако Россия в число стран с демократическим режимом больше не входит. За 2022 год страна опустилась сразу на 22 позиции, набрала 2,28 балла, заняв 146-е место из 167-ми. На это повлияли военная операция на Украине, преследования активистов и политиков за антивоенные высказывания, а также контроль над СМИ.

Почти треть стран мира, к которым относится 36,9% населения, живет в авторитарных странах, Россия, с точки зрения авторов отчета, относится к ним. Страной с самым жестким авторитарным режимом стал Афганистан, он находится на последнем, 167-м месте с 0,32 балла. На 166-м месте — Мьянма (0,74), на 165-й позиции — КНДР (1,08).

Аналитики Economist подчеркивают, что низкий рост связан со стагнацией из-за антикоронавирусных ограничений, которые затрагивали личные свободы граждан. Самой демократической страной стала Норвегия с 9,81 балла из 10. Страна находится на первом месте уже несколько лет. На втором месте — Новая Зеландия (9,61), на третьем — Исландия (9,52).

Согласно всемирному исследованию ценностей, в 2012 г. спрос на демократию в России был ниже, чем в Китае. В среднем так, но на самом деле по-другому. У нас две страны в одной, и они хотят разных институтов, рассказывал DK.RU. Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, — о коллективизме и индивидуализме в культурном коде россиян и роли доверия для экономики: «У нас две страны в одной, и они хотят разного. Где искать компромисс?»