Риелторы Екатеринбурга прогнозируют рост числа сделок по покупке жилья для детей

В городе выросли и предложение в сегменте квартир небольшой площади, и спрос на них: родители все чаще делают выбор в пользу таких объектов, приобретая их для подрастающих детей.

На рынке Екатеринбурга не первый год растет число однокомнатных квартир и студий в структуре предложения. И если раньше горожане, в основном, приобретали подобное жилье для себя, то сейчас все чаще такие квартиры покупают детям. Оснащение жилых комплексов, которые возводятся в Екатеринбурге, позволяет обеспечить необходимый уровень комфорта и безопасности. А значит, у родителей будет меньше поводов для беспокойства.

Как рассказал управляющий партнер агентства «Кулиговская и партнеры» Павел Боровиков, тренд, связанный с уменьшением площади квартир на рынке — общефедеральный. В Екатеринбурге же доля однокомнатных квартир и студий сейчас превышает 50%.

В основном, они приобретаются как первое жилье. Это может быть квартира для одиночного проживания, для пары, молодой семьи, в которой пока нет детей. Со временем, когда возникнет необходимость расширяться, первую квартиру используют как первоначальный взнос для покупки более просторного жилья, — заметил Павел Боровиков.

Это теплая пешеходная галерея в экосистеме «Парк Столиц», которая свяжет все дома комплекса

По словам замруководителя Департамента новостроек агентства недвижимости «Этажи» Марии Черноус, родители в Екатеринбурге действительно стали чаще приобретать квартиры подрастающим детям. На рост числа таких сделок повлияли программы с низкой ипотечной ставкой — ипотеки с господдержкой и семейной ипотеки. Сейчас, когда условия по семейной ипотеке расширили, риелторы ожидают увеличение спроса на такие покупки.

При освобождении капитала, достаточного для первого взноса по ипотеке, родители довольно часто вкладывают его в строящиеся квартиры для детей. Эта покупка совершается на перспективу. Причем, все чаще встречается очень отдаленная перспектива, когда ребенку еще 7-10 лет, — объясняет Мария Черноус.

Эксперт отметила, что при покупке жилья для взрослого ребенка, родители обращают большое внимание на расположение жилых комплексов и их оснащенность. Остальные детали зависят от класса покупаемого жилья.

Если мы говорим о классах «стандарт» и «комфорт», то обычно интересуются новизной дома, удобством планировки, местами общественного пользования двором и вопросами парковки. Обращают внимание на наличие отделки, — продолжает Мария Черноус. — При покупке жилья класса «комфорт+» и выше, родители проявляют интерес к материалу постройки дома, очистки воды, шумоизоляции. А также интересуются оснащением дома с точки зрения сервиса: есть ли в доме консьерж, крытый паркинг с доступом из лифта, фитнес-клуб, система видеонаблюдения и вызова охраны, закрытый двор без машин.

Над проектом «Парка Столиц» работали ведущие архитекторы, а значит он будет выглядеть привлекательно еще долгие годы после сдачи

Один из наиболее интересных проектов, который активно рассматривают родители — жилая экосистема «Парк Столиц». Комплекс из десяти домов переменной этажности, объединенных пешеходной галереей, расположен в центральной части города в районе пересечения ул. Московской и Щорса.

Как рассказали в пресс-службе застройщика «Атлас Девелопмент», который занимается реализацией проекта, компоненты жилой экосистемы помогут сделать жизнь молодых новоселов максимально комфортной и безопасной. При реализации проекта было сделано все необходимое, чтобы исключить проникновение посторонних лиц на территорию ЖК: комплекс оснащен системами контроля периметра, управления доступом, видеонаблюдения.

Еще одна важная особенность, на которую обращают внимание родители — использование технологий «умного» дома, которые облегчат решение бытовых проблем молодых людей. В «Парке Столиц» квартиры по умолчанию оснащаются системой контроля протечек, а значит, даже если в квартире никого нет, сервисная служба сможет оперативно отреагировать на инцидент. Кроме этого жители экосистемы получают доступ к специальному мобильному приложению, с помощью которого могут передать показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги, отсмотреть записи с камер наблюдения или вызвать сотрудника сервисной компании. Также с решением бытовых вопросов поможет администратор, который работает внутри комплекса.

Для молодых людей, которые привыкли экономить время на дорогу, прямо в ЖК будут доступны магазины, салоны красоты, клиника, места досуга, и фитнес-центр. В теплое время года можно устроить тренировку на улице — для этого во дворе предусмотрены workout площадки и беговые дорожки. Также во дворе есть зоны отдыха для взрослых и собственный водоем.

Каждый дом «Парка Столиц» будет назван в честь всемирно известного города, который внес вклад в развитие мира. Ранее DK.RU писал, что застройщик открыл продажи в доме «Гонконг». Здесь можно найти немало вариантов квартир, которые могут быть приобретены как для взрослых детей, планирующих жить отдельно, так и на перспективу.

Например, такая однокомнатная квартира на 7 этаже, площадью 37,8 кв. м, продается за 6,46 млн руб. Планировка позволяет обустроить в ней и просторную зону для приема гостей, и уютную спальню.



Также в доме «Гонконг» представлены студии. Например, эта находится на 7 этаже, и продается за 4,79 млн руб. Квартира компактная (31,5 кв. м.), но здесь можно разместить все необходимое для жизни, а в коридоре оборудовать большой гардероб для вещей.

Отдел продаж:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;

+7 (343) 286-88-86

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