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«Золотое яблоко» выселяет премиальный фитнес-клуб из помещения в центре Екатеринбурга

«Золотое яблоко» выселяет премиальный фитнес-клуб из помещения в центре Екатеринбурга
Иллюстрация: DK.RU

Владельцы спортзала арендовали площадку в торговом центре «Гермес Плаза» у сети по продаже косметики и парфюмерии. На то, чтобы освободить помещение, им дали месяц.

#ФИТНЕС#НОВОСТИ

Сеть «Золотое яблоко» планирует расширить компанию и открыть новый офис в ТЦ «Гермес Плаза» в помещении, которое у нее арендует фитнес-клуб «Молот». Об этом сообщают «Моменты».

Клуб принадлежит бизнесменам из Санкт-Петербурга. В Екатеринбурге он успешно проработал несколько лет. Из помещения в «Гермес Плазе» «Молот» придется «вывезти» за месяц. Вероятно, после этого его владельцы свернут деятельность в Екатеринбурге.

Ранее DK.RU сообщил о выходе «Золотого яблока» на аптечный рынок. В качестве площадки для запуска «пилота» был выбран универмаг Bolshoy в Екатеринбурге.

В 2022 г. гендиректор сети «Золотое яблоко» Анна Кошкина заявляла, что в 2023-2024 гг. сеть займется освоением международных рынков. Компания рассматривала возможность открытия новых магазинов на Ближнем Востоке и в Китае:

На других рынках очень много нюансов. Даже в Белоруссии и Казахстане — кажется, они наши соседи, Таможенный союз, но очень много отличающихся операционных моментов. Например, в Казахстане есть требование стикеровки на двух языках — на каждом SKU должен быть перевод на казахский. Это огромные объемы работы, чтобы привести продукцию в соответствие. А еще усложненная логистическая система (использование электронных сопроводительных накладных на товары) и своя система платежей, а значит, требование адаптации платежных систем в магазинах.

Автор: Виктория Говорковская
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