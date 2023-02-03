«Золотое яблоко» выселяет премиальный фитнес-клуб из помещения в центре Екатеринбурга

Владельцы спортзала арендовали площадку в торговом центре «Гермес Плаза» у сети по продаже косметики и парфюмерии. На то, чтобы освободить помещение, им дали месяц.

Сеть «Золотое яблоко» планирует расширить компанию и открыть новый офис в ТЦ «Гермес Плаза» в помещении, которое у нее арендует фитнес-клуб «Молот». Об этом сообщают «Моменты».

Клуб принадлежит бизнесменам из Санкт-Петербурга. В Екатеринбурге он успешно проработал несколько лет. Из помещения в «Гермес Плазе» «Молот» придется «вывезти» за месяц. Вероятно, после этого его владельцы свернут деятельность в Екатеринбурге.

Ранее DK.RU сообщил о выходе «Золотого яблока» на аптечный рынок. В качестве площадки для запуска «пилота» был выбран универмаг Bolshoy в Екатеринбурге.

В 2022 г. гендиректор сети «Золотое яблоко» Анна Кошкина заявляла, что в 2023-2024 гг. сеть займется освоением международных рынков. Компания рассматривала возможность открытия новых магазинов на Ближнем Востоке и в Китае: