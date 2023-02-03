Москва добавила Свердловской области два миллиарда рублей на госстройки

archinform.ru. Иллюстрация: Дворец водных видов спорта

Регион получит дополнительные средства из федерального бюджета в виде субсидий и инфраструктурных кредитов. Их потратят на социальные объекты и завершение строек, запланированных к Универсиаде 2023.