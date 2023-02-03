Москва добавила Свердловской области два миллиарда рублей на госстройки
Регион получит дополнительные средства из федерального бюджета в виде субсидий и инфраструктурных кредитов. Их потратят на социальные объекты и завершение строек, запланированных к Универсиаде 2023.
Благодаря привлечению дополнительного финансирования бюджет строительной госпрограммы на 2023 год вырос до 27,3 млрд руб.
Деньги направят на строительство:
- семи школ – в Екатеринбурге, Краснотурьинске, поселке Кедровое и поселке Пышма, селах Нижнеиргинское и Косулино;
- восьми детских поликлиник;
- детских садов в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга, в селах Балтым и Сажино;
- дома культуры в селе Башкарка, центра культурного развития в Каменске-Уральском и центра культуры и искусств в Верхней Туре.⠀
А также на завершение текущих проектов:
- объектов Международного фестиваля университетского спорта — Дворца дзюдо, Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге, трех общежитий, водоотводного канала, общественного и медицинского центров, тренировочного поля для регби и улично-дорожной сети в Новокольцовском районе, Дворца водных видов спорта в Первоуральске;
- поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга;
- центра бокса в Каменске-Уральском, плавательного бассейна в поселке Цементный, спортивного ядра стадиона «Олимп» в Верхотурье и центра бокса в Краснотурьинске.
Ранее Евгений Куйвашев утвердил список из 11 объектов для передачи в концессию. В него вошли школы, медицинские учреждения и постройки для горнолыжного курорта «Гора Белая».
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