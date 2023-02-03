Екатеринбург оказался в «середнячках» «Рейтинга умных городов стран СНГ и Закавказья»

Рейтинг составила компания Kept (экс-KPMG). Эксперты проанализировали жизнь в мегаполисах по 75 показателям. Екатеринбург получил твердую «двойку» за «Устойчивое развитие».

В рейтинг вошли пять крупнейших городов России по населению (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург) и столицы стран СНГ и Закавказья (Минск, Астана, Баку, Ереван, Тбилиси Ташкент, Бишкек). Для сравнения с передовыми международными практиками Kept также включила в него три мировых мегаполиса — Лондон, Сингапур, Нью-Йорк.

Рейтинг разработан на основе показателей, характеризующих пять различных сторон жизни умного города: «Умное городское управление», «Умный образ жизни», «Умный транспорт», «Умный бизнес и занятость», «Устойчивое развитие». В рамках исследования было проанализировано 75 показателей: 47 качественных (преимущественно о наличии и/ или степени развития той или иной технологии) и 28 количественных.

«Умное городское управление»

Лидерами по внедрению умных подходов и технологий являются Москва, Санкт-Петербург и Астана. Екатеринбург — на седьмой позиции. Составители рейтинга отмечают, что среди изучаемых городов СНГ и Закавказья актуальные официальные программы развития умного города действуют только в двух российских городах — Москве и Екатеринбурге. Из числа мировых мегаполисов подобные документы есть в Сингапуре и Лондоне.

«Умный образ жизни»

Екатеринбург — на девятой позиции. В частности, у города неважные показатели по обеспечению безопасности на дорогах. Так, уровень смертность в ДТП составляет 88 человек на 100 тысяч. Для примера: в Новосибирске — 30 человек, в Санкт-Петербурге — 38, а в Баку — всего. 12.

«Умный транспорт»

В рамках этого направления у Екатеринбурга самая низкая отметка по числу электромобилей: 0,4 на 100 тысяч населения. Для сравнения: в Новосибирске — 31, в Москве — 16, в Петербурге — 8.

«Умный бизнес и занятость»

«Устойчивое развитие»

Самое «неудачное» для Екатеринбурга направление рейтинга, он — на 13 позиции. В городе фактически отсутствует государственная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Кроме того, крайне низкий показатель объема зеленых насаждений: 2% от общей площади города. Для примера: в Москве — 16%, в Новосибирске — 29%, в Петербурге — 5%. Еще наряду с Нью-Йорком, Новосибирском и Бишкеком Екатеринбург входит в число самых грязных городов.

В заключении авторы исследования отмечают, что представленные в нем мировые мегаполисы в среднем демонстрируют более высокий уровень развития умных технологий, чем выборка городов СНГ и Закавказья, за исключением Москвы. И что барьерами для развития концепции умного города становятся общие проблемы управленческого характера, различные инфраструктурные ограничения, нехватка финансирования, ограничения в доступе к новым технологиям, сложности в интеграции существующих информационных систем в единую экосистему и другие проблемы (социальные, экологические, правовые).

Ранее DK.RU сообщил, что мэр Алексей Орлов утвердил стратегическую программу «Вода для жизни». В ней отмечается, что в Екатеринбурге недостаточно обустроенных зон водной рекреации, соответствующих нормативам. Меры, который помогут исправить ситуацию, изложены на 66 страницах. В планах городских властей — очистка озер и благоустройство 10 зон.

Материал подготовлен на основе презентации, предоставленной DK.RU компанией Kept.