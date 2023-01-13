Власти Екатеринбурга возьмутся за воду: в планах — очистка озер и благоустройство 10 зон

Мэр Алексей Орлов утвердил стратегическую программу «Вода для жизни». До 2030 г. власти собираются «свернуть горы», чтобы сделать воду чистой и обустроить зоны рекреации. Но хватит ли на это денег?

В обосновании проекта отмечается, что в Екатеринбурге недостаточно обустроенных зон водной рекреации, соответствующих нормативам. Хотя «природное окружение города обладает большим резервом водных объектов для превращения их в зоны водной рекреации и формирования среды, позитивно воздействующей на здоровье граждан».

Меры, который помогут исправить ситуацию, изложены на 66 страницах. В целом же надо решить три большие задачи:

оздоровить и реабилитировать городские водные объекты;

благоустроить зоны рекреации водных объектов для комфортного отдыха;

совершенствовать систему экологической безопасности на водных объектах.

План действий (главное):

Восстановить полезный объем водохранилищ и улучшить качество воды, которую берут для водоснабжения Екатеринбурга. Предусмотрены очистка озера Здохня и Верх-Исетского водохранилища, расчистка ложа Верхнемакаровского водохранилища, восстановление и экологическая реабилитация Волчихинского водохранилища и озера Шарташ. На решение последней задачи потребуется 446 млн руб., сообщает 66.ru .

. Модернизировать городской Водоканал. Объем финансирования — почти 3 млрд руб. до 2025 г.

Реконструировать сортировочную систему станции Екатеринбург-Сортировочный. Финансирование (почти 90 млн руб.) — за счет РЖД.

Реконструировать очистные сооружения завода «ВИЗ-Сталь», чтобы сократить объем сбросов загрязняющих веществ. Объем финансирования — 31 млн руб. за счет предприятия.

Большое внимание в программе уделено «благоустройству зон рекреации водных объектов для комфортного отдыха горожан и гостей города».

Власти планируют благоустроить:

набережную Исети на участках от Малышева до Куйбышева, от Куйбышева до ЦПКиО и от Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку;

Городской пруд на участке от Папанина до Челюскинцев;

Набережную реки Ольховки от пешеходного моста до Готвальда;

Шарташский лесопарк;

Преображенский парк и набережную реки Патрушихи;

прибрежную зону озера Огородного и зеленую зону вдоль озера Утятского.

В программе также предусмотрены мероприятия по очистке территорий, прилегающих к водоемам, от мусора, ликвидация несанкционированных свалок, увеличение количества точек и кратности отбора проб в реках, прудах, озерах и пр.

Общий объем финансирования программы «Вода для жизни» — 1,28 млрд руб. из бюджетных и внебюджетных источников. Некоторые мероприятия уже финансируются в рамках других программ.

Ранее DK.RU сообщил, что мэр Алексей Орлов утвердил перечень социальных объектов, которые предстоит реконструировать или построить. В него вошли школы, спортивные сооружения и парки. Работы по всем десяти объектам городские власти планируют провести в рамках концессионных соглашений с бизнесом.

Напомним, что Администрация Екатеринбурга собирается в 10 раз увеличить количество платных парковок. Сейчас их 2,6 тыс., к 2030 г. должно стать 26 тыс. До 2024 года власти будут расширять зону платной парковки в центральной части города, потом двинутся в другие районы.