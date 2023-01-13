Власти Екатеринбурга возьмутся за воду: в планах — очистка озер и благоустройство 10 зон
Мэр Алексей Орлов утвердил стратегическую программу «Вода для жизни». До 2030 г. власти собираются «свернуть горы», чтобы сделать воду чистой и обустроить зоны рекреации. Но хватит ли на это денег?
В обосновании проекта отмечается, что в Екатеринбурге недостаточно обустроенных зон водной рекреации, соответствующих нормативам. Хотя «природное окружение города обладает большим резервом водных объектов для превращения их в зоны водной рекреации и формирования среды, позитивно воздействующей на здоровье граждан».
Меры, который помогут исправить ситуацию, изложены на 66 страницах. В целом же надо решить три большие задачи:
- оздоровить и реабилитировать городские водные объекты;
- благоустроить зоны рекреации водных объектов для комфортного отдыха;
- совершенствовать систему экологической безопасности на водных объектах.
План действий (главное):
- Восстановить полезный объем водохранилищ и улучшить качество воды, которую берут для водоснабжения Екатеринбурга. Предусмотрены очистка озера Здохня и Верх-Исетского водохранилища, расчистка ложа Верхнемакаровского водохранилища, восстановление и экологическая реабилитация Волчихинского водохранилища и озера Шарташ. На решение последней задачи потребуется 446 млн руб., сообщает 66.ru.
- Модернизировать городской Водоканал. Объем финансирования — почти 3 млрд руб. до 2025 г.
- Реконструировать сортировочную систему станции Екатеринбург-Сортировочный. Финансирование (почти 90 млн руб.) — за счет РЖД.
- Реконструировать очистные сооружения завода «ВИЗ-Сталь», чтобы сократить объем сбросов загрязняющих веществ. Объем финансирования — 31 млн руб. за счет предприятия.
Большое внимание в программе уделено «благоустройству зон рекреации водных объектов для комфортного отдыха горожан и гостей города».
Власти планируют благоустроить:
- набережную Исети на участках от Малышева до Куйбышева, от Куйбышева до ЦПКиО и от Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку;
- Городской пруд на участке от Папанина до Челюскинцев;
- Набережную реки Ольховки от пешеходного моста до Готвальда;
- Шарташский лесопарк;
- Преображенский парк и набережную реки Патрушихи;
- прибрежную зону озера Огородного и зеленую зону вдоль озера Утятского.
В программе также предусмотрены мероприятия по очистке территорий, прилегающих к водоемам, от мусора, ликвидация несанкционированных свалок, увеличение количества точек и кратности отбора проб в реках, прудах, озерах и пр.
Общий объем финансирования программы «Вода для жизни» — 1,28 млрд руб. из бюджетных и внебюджетных источников. Некоторые мероприятия уже финансируются в рамках других программ.
Ранее DK.RU сообщил, что мэр Алексей Орлов утвердил перечень социальных объектов, которые предстоит реконструировать или построить. В него вошли школы, спортивные сооружения и парки. Работы по всем десяти объектам городские власти планируют провести в рамках концессионных соглашений с бизнесом.
Напомним, что Администрация Екатеринбурга собирается в 10 раз увеличить количество платных парковок. Сейчас их 2,6 тыс., к 2030 г. должно стать 26 тыс. До 2024 года власти будут расширять зону платной парковки в центральной части города, потом двинутся в другие районы.