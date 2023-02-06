Адвокаты экс-схиигумена Сергия обжалуют приговор

Защита бывшего священника направила пока только предварительную апелляционную жалобу. Мотивированную жалобу подготовят сразу после получения текста приговора суда, который пока адвокатам не передали.

Адвокаты экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) направили предварительную апелляционную жалобу на решение Бабушкинского районного суда Москвы. Ранее, напомним, суд приговорил бывшего священника к семи годам колонии по делу о возбуждении ненависти.

Адвокат бывшего священнослужителя Павел Бабиков рассказал, что мотивированная жалоба будет подготовлена защитой сразу после получения текста приговора суда, который пока стороне защиты не передали.

Как ранее писал DK.RU, приговор экс-схиигумену Сергию и его бывшему пресс-секретарю Всеволоду Могучеву по делу о возбуждении ненависти в составе организованной преступной группы (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ) был вынесен в конце января.

Следствие считает, что в конце 2019 г. осужденные организовали преступную группу, деятельность которой носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни «к иудеям, католикам и мусульманам». В деле фигурирует шесть эпизодов, процесс по делу был закрытым.

Напомним, что схиигумен Сергий навлек на себя гнев Екатеринбургской епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы, несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства, а затем и вовсе лишили сана, вернули мирское имя и отлучили от церкви.

29 декабря 2020 г. силовики взяли штурмом Среднеуральский монастырь, а его основателя задержали.

В феврале 2021 г. Свердловский арбитражный суд полностью удовлетворил иск Екатеринбургской епархии и признал собственностью церкви храм «Спорительница хлебов» на территории Среднеуральского женского монастыря.