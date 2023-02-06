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Депутатам и сенаторам разрешили не публиковать декларации о доходах и имуществе

Депутатам и сенаторам разрешили не публиковать декларации о доходах и имуществе
Иллюстрация: Pixabay.com

«Не всем это интересно, не всем это охота делать — лень… Кто-то не хочет показывать доходы». Депутатам разрешили не публиковать сведения о доходах, хотя ранее утверждалось, что их это не коснется.

#ИХ ДОХОДЫ#НОВОСТИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому сведения о доходах и имуществе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации больше не будут публиковаться в открытом доступе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, парламентарии продолжат подавать декларации о доходах, но публиковать в интернете будут только обобщенную статистическую информацию.

Законопроект появился еще в конце декабря 2022 г., тогда утверждалось, что он будет касаться только военнослужащих, сотрудников силовых структур и тех чиновников, кто участвует в специальной военной операции или выполняет задачи на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Депутат Госдумы, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал причиной для внесения законопроекта нежелание бизнесменов и общественных деятелей работать в региональных заксобраниях, так как это требует подачи деклараций о доходах, которые затем публикуют в открытом доступе. Это касалось даже тех, кто работает депутатом по совместительству.

«Надо возиться» с их оформлением и подачей… Не всем это интересно, не всем это охота делать — лень… Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины, — рассказывал депутат.

Решение не публиковать их декларации Крашенинников назвал защитой персональных данных депутатов.

 
Автор: Андрей Пермяков
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