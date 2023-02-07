Остались без эротического массажа: в Екатеринбурге — минус один мужской клуб

Ночью на ул. Свердлова сгорело заведение, где клиентам предлагали «программы для искушенных мужчин». До прибытия спасателей из помещения выбрались 20 человек.

В Екатеринбурге сгорел дорогой салон эротического массажа, который находился в подвале пятиэтажки на ул. Свердлова. Сигнал о возгорании пожарные получили около 3 часов ночи. Приехав на место, спасатели вызвали подмогу.

Создалась угроза распространения огня по конструктивным элементам здания. Так как здание старое, все перегородки и перекрытия в нем пустотные, — объяснил журналистам замначальника службы пожаротушения екатеринбургского гарнизона Антон Зинчук.

Спустя полтора часа пожар удалось локализовать. В тушении принимали участие 34 сотрудника МЧС, использовалось 8 единиц техники. Как пишет е1.ru, до прибытия спасателей из подъезда выбежали 20 человек.

На сайте заведения указано, что это был «мужской клуб для истинных гурманов эротического массажа», а его сотрудницы владели новейшими техниками традиционных видов релакса. Стоимость программ мужского клуба составляла от 3 до 20 тыс. руб., длительность — от 60 до 300 мин.

Как показывает практика, на восстановление после пожара у владельцев заведений уходит достаточно длительное время. В августе DK.RU писал, что в Екатеринбурге сгорело фермерское кафе «Грядка» на ул. Уральских Рабочих. По информации сервиса 2ГИС, в настоящий момент кафе временно не работает.

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