Парк, музей и кабинеты с панорамными окнами: как обновится завод «Фарфор Сысерти»

В 2017 г., когда всерьез заговорили о модернизации уникального предприятия, предлагали снести большую часть построек. В итоге решили демонтировать только самые ветхие здания.

Совладельцы завода «Фарфор Сысерти» — КРСУ и Екатеринбургская епархия — разработали план модернизации предприятия. Он предполагает реконструкцию помещений, замену устаревшего оборудования и создание более комфортных условий для работников. Как заявил директор завода Альберт Кириллов, после модернизации численность сотрудников должна вырасти с 68 до 90 чел.

В интервью 66.ru руководитель предприятия рассказал, что площадь помещений завода в результате реконструкции уменьшится с 11 тыс. кв. м до 6 тыс. кв. м. Демонтировать планируют только нефункциональные изношенные постройки 1960-х гг., остальные здания будут отремонтированы. С уменьшением площади вырастет эффективность технологического процесса.

Модернизацию задумали еще в 2017 г., но тогда был совсем другой проект: предполагалось просто все снести и сохранить небольшую мануфактуру на 1000 кв. м, где были бы только художники и пространство для мастер-классов. А посуда была бы не наша, а китайская. Но после глубокого анализа всех процессов решили искать другие варианты, ведь ценность нашего завода именно в полном цикле производства, — объяснил Альберт Кириллов.

После демонтажа построек освободится территория, граничащая с Сысертским прудом. На ней планируют обустроить зеленую зону отдыха. Условия труда работников предприятия также станут более комфортными. Например, для художников планируют оборудовать маленькие кабинеты на два человека и панорамно их остеклить — чтобы можно было любоваться водоемом.

Кроме этого на обновленном заводе появится музей: в нем будут представлены старинные печи для обжига и заводское оборудование. Также на территории завода построят отдельное здание часовни.

Объем средств, который потребуется на модернизацию, назовут после того, как будет готова и утверждена проектно-сметная документация.

Альберт Кириллов также рассказал, что за 2022 г. «Фарфору Сысерти» удалось увеличить объем производства а 24%, в основном — за счет высокого спроса на иконостасы. Также на предприятии разрабатывают новую посуду необычной формы — тарелки нетипичной треугольной формы, а также кружки и чайники, ручки которых будут выполнены в виде треугольника. Фарфоровый завод планирует увеличить объем сбыта за счет расширения сети розничных магазинов, в том числе — пытается попасть в «Гринвич».

Ранее DK.RU писал, что на месте легендарного предприятия в Сысерти в этом году запустят лабораторию «Антихрупкость», которая сделает завод местом встречи творцов, продюсеров и предпринимателей. С помощью креативной команды организаторы проекта намерены создать новые изделия из фарфора.