Дефицит федерального бюджета в январе превысил 1,7 трлн руб. Это рекорд с 1998 г.

Доходы бюджета упали на 35%, а расходы выросли на 58,7%. Причины этого во многом технические, но поступления от экспорта нефти и газа упали почти вдвое.

Доходы федерального бюджета РФ в январе 2023 г. составили 1 356 млрд руб., это на 35,1% меньше, чем годом ранее, сообщил Минфин. Расходы при этом выросли на 58,7% до 3117 млрд руб., то есть дефицит составил 1 760 млрд руб. Это рекордный показатель для января как минимум с 1998 г., пишет Bloomberg.

Нефтегазовые доходы составили 426 млрд руб., они снизились на 46% год к году, что Минфин объясняет в первую очередь падением цен на нефть марки Urals и снижением экспорта природного газа. Ненефтегазовые доходы упали на 28% до 931 млрд руб., в основном за счет снижения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль. Здесь, как указывает Минфин, причина в действии ускоренного порядка возмещения НДС: произошло перераспределение квартальных объемов возмещения на первый месяц квартала. Сокращение поступлений налога на прибыль связано в том числе с возмещением переплат за прошлые периоды.

Рост расходов на 59% обусловлен главным образом с «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», что должно обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов бюджета в течение 2023 г.

Рекордный дефицит бюджета прежде всего связан с переходом с 1 января на Единый налоговый счет (ЕНС), пишет со ссылкой на двух чиновников независимый журналист Фарида Рустамова, автор канала Faridaily. По их словам, «некоторые компании заплатили в предыдущие периоды налогов больше, чем имелось начислений». В результате средства были возвращены им на ЕНС.

Единственный источник доходов, который сократился по реальным, а не техническим причинам — доходы от экспорта нефти и газа.

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Для финансирования дефицита бюджета Минфин использует средства ФНБ, а также продает золото и юани из внутренних резервов, указывает телеграм-канал MMI. На начало февраля объём ФНБ составлял 10 808 трлн руб., его ликвидная часть – 6 335 трлн. Из ликвидной части ФНБ в январе было изъято 2,274 млрд юаней и 3,633 тонны золота (в обезличенной форме). Эти активы были проданы ЦБ за 38.5 млрд руб для компенсации недополученных нефтегазовых доходов.