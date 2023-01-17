Бюджет худеет, но силовикам и малоимущим дали триллионы. Что ждет экономику РФ в 2023-м

Экономист Наталья Зубаревич — о том, почему нефтяное эмбарго больно бьет по российскому бюджету, но до его краха далеко, как Россия становится зависимой от Китая и чьи доходы растут даже во время СВО.

Российская нефть Urals за последние недели стремительно подешевела и сейчас торгуется по цене ниже $50 за баррель — при том что федеральный бюджет на 2023 г. сверстан при цене $70. То есть нефтегазовые доходы страны в этом году окажутся в несколько раз меньше, чем в 2022-м: санкции и эмбарго существенно сократили доходы России от продажи нефти. Вместе с тем ожидать бюджетного краха не стоит, уверена Наталья Зубаревич, специалист по социально-экономическому развитию российских регионов. Экономист рассказала, как государство будет справляться с бюджетным дефицитом и какие регионы пострадали сильнее других.

— В декабре было введено эмбарго и ценовой потолок на российскую нефть. Все пытались понять, как это повлияет на объемы ее продаж и, как следствие, на федеральный бюджет, куда идут основные доходы от продажи нефти и нефтепродуктов. Мы уже видим, что и цена нефти опустилась, и отрыв от базовой цены Brent — уже 35-37%. Заметно сократились перевозки морским транспортом, танкерами, и декабрь в этом смысле стал проблемным по доходам федерального бюджета.

Но они формируются не за месяц, и доходы российского бюджета за 2022-й год выросли на 2,6 трлн руб. Основная часть пришлась на первое полугодие, но, тем не менее, в законе о бюджете было 25 трлн руб., а получилось почти 28 трлн — есть разница. Получили подушку безопасности.

Другое дело, что резко выросли расходы: рост более 7 трлн руб. против того, что заложено в бюджете. Раскопать структуру этого роста невозможно, поскольку данные не публикуются. Но только за декабрь расходы бюджета выросли на два с лишним триллиона. К концу года бюджетная ситуация — которая, кстати, еще не опубликована, мы говорим со слов руководителей — прояснилась: доходы меньше расходов, но и они выросли.

Что прояснилось еще: как государство будет работать с бюджетным дефицитом? Во-первых, российский бюджет «взял» из фонда нацблагосостояния по итогам года 2 трлн руб. (весь дефицит бюджета, напоминаю, 3,2 трлн). Но взял очень интересно — из замороженной части, которая хранится в евро, долларах и иенах. Могу только цитировать макроэкономистов — по факту это денежная эмиссия. Деньги заморожены, но мы как бы выпустим их в рублях и используем.

Во-вторых, что важнее, очень успешно идет размещение облигаций федерального займа, их набрали уже на фантастическую сумму более 3 трлн руб. Это на четверть больше, чем разместили в 2021 г., и это еще один источник покрытия дефицита бюджета. В-третьих, что самое печальное, с 2023 г. повышены налоги практически на все экспортные компании. Как-то подготовились.

Понятно, не все, что получат с облигаций и ФНБ, потратят в этом году, но это будет перенесено на следующий год, и я буду внимательно следить за тем, как будет справляться федеральный бюджет. Но еще раз повторю: он не грохнется даже при снижении доходной части, что очень возможно — нефтегазовые доходы могут слететь до уровня 6-7 трлн руб. с 9-10 трлн.

Все быстро развивается: декабрь показал, что конец года ведет к быстрому ухудшению, но запас был накоплен такой, что с этим можно справляться.

Как справляются с ситуацией регионы

В бюджетах регионов пока все ничего: рост доходов на 14% вообще перекрывает инфляцию. За январь-ноябрь всего 10 регионов, кто пролетает вниз: отчасти это регионы с очень высокими прошлогодними доходами — в основном металлурги (Челябинк, Липецк, Вологда), отчасти производители удобрений и алмазные регионы — Якутия. Но если посмотреть, что происходит с динамикой важного, но нестабильного налога на прибыль, то за январь-май он в среднем вырос в 1,5 раза, а сейчас рост только на 7% — фактически это проедание ранее накопленного налога.

Судя по всему, это счастье закончилось. И мы можем увидеть, что по итогам 11 месяцев спад уже в 33 регионах, даже в великой и могучей Москве спад поступлений по налогу на прибыль — 2%.

Самый стабильный — НДФЛ, рост на 16%. Сколько добавили довольствия военнослужащим, зарплаты контрактникам. Повышение зарплат всем силовикам провели в 2022 г. и планируют еще раз в 2023-м. С бюджетниками сложнее, но минимальную зарплату подняли на 10% — все это сработало.

По всем остальным налогам, на имущество, акцизы, налоги на малый бизнес: +21%, +19%, +13%... Более того, федеральный бюджет расщедрился и весь 2022 г. повышал трансферты регионам, рост межбюджетных трансфертов — 10%. В 2021 г. за этот же период было минус 6% — после ковида резали расходы на здравоохранение и соцзащиту.

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Что происходит с добывающими отраслями

Рост добычи нефти за 2022 г. — почти 2%, добыча газа — спад почти на 12%, но надо смотреть, у кого как. У «Газпрома», который во многом сам закрывал потоки экспорта в Европу, — минус 20%, а «Роснефть» и «Новатэк» добычу газа увеличили.

В этом году будет хуже: прошлый год мы брали целиком, когда трубы еще работали, а в 2023 г. мы будем сидеть у разбитого корыта, и газовая отрасль будет показывать совершенно другие результаты. Но благодаря хорошему началу года и не сразу принятому политическому решению «морозить Европу» результаты за 2022-й пока ничего.

Важный индикатор — потребление электроэнергии: когда экономика в стагнации, оно падает. По итогам 2022 г. — рост на 1,5%, спада нет. Динамика разная: в европейской части России чуть хуже, а за Уралом хороший рост. Профессионалы объясняют это тем, что мы перестали экспортировать электроэнергию в другие страны из европейской части, а внутренний спрос настолько не вырос.

Как добыча нефти вытянула всю промышленность

По итогам 11 месяцев: вся промышленность — спада почти нет, 0,1%. Добывающая промышленность — рост на 1%, обрабатывающая промышленность — скромный спад, меньше 1%. Но как только начинаешь раскладывать географию, многое становится понятным. В обрабатывающих отраслях 43 региона показали спад производства. Самая тяжелая ситуация в регионах автопрома: Калининградская область — минус 21%, Калужская — минус 18%. Они из этого спада не выкарабкиваются, это очень небыстрая история. Ну соберут 2 тыс. китайских машин на «Автоторе», который выпускал 250 тыс. автомобилей — о чем говорить?

В добывающей промышленности все нефтяные регионы показали очень пристойный рост: Ненецкий АО — на 13%, Башкирия — на 19% в добывающих отраслях, Ханты-Мансийский — на 4%. Вниз пошел Ямал — минус 2%. Давно капитально проседает Сахалин, где до ноября не работал проект «Сахалин 1». Кемеровская область — минус 8%: готовьтесь, столько угля не надо, его невозможно переориентировать на другие рынки.

На нефти падение пока не сказывается: все отыграли, потому что вывозили очень много. Экспорт нефти в Индию вырос в 8 раз — фантастика! В Турцию — в 4 раза: раньше в российском экспорте она занимала 5%, а сейчас — 21%, мы же через них все перетаскиваем. Китай — рост экспорта на 10%. То есть России действительно удалось перенаправить основную часть нефти в другие страны, помимо Европы. И в Индию в декабре продали еще больше, чем в ноябре.

Вывод: санкции пока не погасили российскую нефтяную промышленность, в отличие от газовой. Проблема в другом — сколько вы на этом зарабатываете? При тех дисконтах, которые есть, вы можете гнать большие объемы, но зарабатывать на этом будете существенно меньше.

Сейчас скидка Urals к Brent — 40%. Вот что такое введение эмбарго — увеличение дисконта на стоимость российской нефти, это главное. Могу только цитировать нашего вице-премьера (Александра Новака), который говорил, что они ориентируются на то, что объемы добычи нефти в 2023 г. сократятся на 5-7%. Но дело не в объемах, а в цене.

5 февраля вступит в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов из России в ЕС. Европа была основным потребителем нефтепродуктов, а перевозить нефтепродукты не то же самое, что сырую нефть — ее гигантскими танкерами гнать дешевле. Вероятно, есть возможность некоторого маневра, о котором мы пока не знаем: будут на меньшую мощность работать НПЗ, а большая доля будет продаваться в виде сырой нефти. В какой мере это реализуется, никто толком сейчас это не скажет.

Как изменилась российская внешняя торговля

Очень интересная статистика по экспорту-импорту: в 2022 г. был феерический положительный баланс внешней торговли — $270 млрд. Коллеги-макроэкономисты говорят, что в 2023-м этот баланс сократится вдвое, потому что стоимость экспорта, скорее всего, не будет расти, а стоимость импорта растет.

Большая тройка нашей внешней торговли — Китай, Белоруссия и Турция. Доля Китая во внешнеторговом обороте близко к 30%, а доля в импорте будет ближе к 40%: мы становимся китаезависимыми, это очень видно по цифрам. Второе место занимает Белоруссия, а третье — Турция. Экспорт из Турции в Россию рос покруче, чем из Китая. Сейчас это мощнейший хаб, через который везется все. Туда же входит и параллельный импорт, но как он считается? Как сказали в Таможенной службе, он составляет $26 млрд. Но если в 2021 г. весь импорт был $293 млрд (правда, в этом году резко меньше), то что такое 26 млрд? Гораздо успешнее идет параллельный импорт потребительских товаров, а по всему остальному: технике, оборудованию, комплектующим — это сложнее.

Произошел тектонический сдвиг. Какие страны нам теперь формируют внешнюю торговлю? Китай, Белоруссия, Турция, Казахстан, немного Армения. Теперь это основные хабы, через которые доставляется то, что мы потребляем.

Мир перестраивается: свято место пусто не бывает: если люди готовы платить и ждать, бизнес подстраивается мгновенно. Количество логистических фирм в России растет как на дрожжах, и они затыкают эти дыры. Есть платежеспособный спрос — будет и предложение.

Прямого запрета на ввоз автомобилей, кроме люксовых, нет, но и их можно ввезти, оформив на Турцию или Казахстан. Цепочка из двух-трех посредников, и следы затерялись. Экономика такая: ты ее в дверь, а она в окно.

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Доходы россиян упали: кто стал зарабатывать больше

По официальным данным Росстата — отношусь к ним сдержанно, но под ними есть определенная база — за три квартала 2022 г. падение доходов менее 2%, а за третий квартал — почти на 2,5%. Но мы понимаем, как это неравномерно разложилось по социальной структуре нашего общества.

Контрактники, семьи мобилизованных, те, кто в армии — в целом выиграли, все силовые структуры прошли через индексацию. Нельзя сказать, что выиграли пенсионеры — им добавили 10%, которые не покрывают инфляцию. Но все-таки хоть что-то. В целом низкодоходные группы, особенно семьи с детьми, получили регулярные помесячные выплаты — должна сказать, что это очень немаленькие деньги. Индексация пенсий, пособий, минимальных зарплат — это полтриллиона рублей. Детские выплаты — больше 400 млрд руб. Суммарно это тянет на триллион дополнительных расходов, и именно этим Росстат объясняет, почему не было большого падения доходов.

Голимый городской средний класс раньше мог позволить себе одно, а сейчас, так как зарабатывает столько же при высокой инфляции, — гораздо меньше.

Разговор идет о нескольких триллионах рублей, но они были таргетированно направлены на две группы населения: пожилые и малоимущие, а также силовики и околосиловики: те, кто на СВО, и те, кто держит опору режима за пределами СВО.

Почему падает безработица

Безработица, в том числе зарегистрированная, идет вниз. Мы еще ни разу не достигли ковидного состояния рынка труда. Сиюминутных причин две: мобилизованные и полууехавшие. Базовая причина: с каждым годом у нас все хуже демография молодежи, все сильнее сжимается молодое платежеспособное население, и так будет почти до конца 2020-х. Все это и сделало нам изумительные показатели занятости.

Средний возраст рождения ребенка по стране — 25 лет, в Москве — почти 29 лет: с каждым годом этих мам становится все меньше. Плюс шоки 2022-го: прав демограф Алексей Ракша, который говорит, что 2023 г. будет антирекордом по рождаемости. Но все-таки по итогам 2022 г. будет не такая существенная смертность, как в 2021-м, когда были чудовищные цифры, примерно 1,7 млн умерших за январь-октябрь, а сейчас примерно 1,4 млн — разница есть. Естественная убыль населения не вырастет. Но мы говорим о цифрах, которые не включают сюда неизвестную нам категорию «боевые потери» — этого мы не знаем.

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Материал подготовлен на основе выпуска на youtube-канале «Живой гвоздь». Ведущий Айдар Ахмадиев.