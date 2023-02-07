Землетрясение в Турции стало сильнейшим за десятилетия. Погибли уже более 4 тыс. человек

В результате катастрофы разрушены тысячи жилых домов, людей продолжают доставать из-под завалов. Землетрясение усложнит политические перспективы действующего президента Эрдогана.

Количество жертв двух землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 в Турции и Сирии превысило 4,5 тыс. человек. В Турции сейчас насчитывается 3419 погибших, в 10 провинциях ранены более 20 тыс., человек сказал представитель Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) при правительстве Турции Орхан Татар. Живыми из-под завалов достали 7,8 тыс. человек.

В северных сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка погибло свыше 1,3 тыс. человек.

Как сообщает агентство «Анадолу», в восточных провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья и Хатай разрушены 5 775 жилых построек. Власти призвали граждан на возвращаться в поврежденные дома. В стране объявлен семидневный общенациональный траур.

Готовность помочь Турции справиться с последствиями землетрясения выразили 70 стран. Между тем, разрушительное землетрясение может иметь и политические последствия. На 14 мая в стране назначены президентские выборы, и если ранее действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану предсказывали довольно легкую победу, то сейчас ситуация для него выглядит существенно сложнее. Внутри Турции длинный список стран, готовых помочь справиться с последствиями землетрясения, может быть воспринят как неспособность нынешнего руководства справиться с катастрофой своими силами, говорит директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.