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Землетрясение в Турции стало сильнейшим за десятилетия. Погибли уже более 4 тыс. человек

Землетрясение в Турции стало сильнейшим за десятилетия. Погибли уже более 4 тыс. человек
Иллюстрация: «Анадолу»

В результате катастрофы разрушены тысячи жилых домов, людей продолжают доставать из-под завалов. Землетрясение усложнит политические перспективы действующего президента Эрдогана.

#НОВОСТИ

Количество жертв двух землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 в Турции и Сирии превысило 4,5 тыс. человек. В Турции сейчас насчитывается 3419 погибших, в 10 провинциях ранены более 20 тыс., человек сказал представитель Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) при правительстве Турции Орхан Татар. Живыми из-под завалов достали 7,8 тыс. человек.

В северных сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка погибло свыше 1,3 тыс. человек.

Как сообщает агентство «Анадолу», в восточных провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья и Хатай разрушены 5 775 жилых построек. Власти призвали граждан на возвращаться в поврежденные дома. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. 

Готовность помочь Турции справиться с последствиями землетрясения выразили 70 стран. Между тем, разрушительное землетрясение может иметь и политические последствия. На 14 мая в стране назначены президентские выборы, и если ранее действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану предсказывали довольно легкую победу, то сейчас ситуация для него выглядит существенно сложнее. Внутри Турции длинный список стран, готовых помочь справиться с последствиями землетрясения, может быть воспринят как неспособность нынешнего руководства справиться с катастрофой своими силами, говорит директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

Ничего хорошего перед выборами это землетрясение Эрдогану не сулит. Удар пришелся по востоку страны — по самым бедным районам. Успеет ли государство устранить до выборов последствия, большой вопрос. На первый взгляд тот же Газиантеп разрушен, возможно, на треть. Это вызовет и воспоминание об измирских пожарах, когда Анкара была вынуждена обращаться за помощью к Москве. Прошло несколько лет, власти снова не могут обойтись без посторонней помощи, хотя землетрясения не новость для Турции,— сказал г-н Мавашев «Коммерсанту».

 
Автор: Андрей Пермяков
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